Külföld
Klicsko felszólította a lakosokat, hogy hagyják el Kijevet
ĀA főváros felében megszűnt a fűtés
Külföld
Két francia párt bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen
ĀA Mercosur-megállapodás miatt
Európai Unió
Az uniós tanács jóváhagyta a Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírását
ĀCélja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést
Külföld
Az egyik legerősebb európai útlevél
ĀCsak épp az ország neve maradt le róla
Gazdaság
Szélvihar miatt leállították az egyik francia atomerőművet
ĀAz erőmű hagyományos és EPR reaktorát is érintette az erős viharfront
Külföld
Ismét bevetették az Oresnyik rakétát
ĀAz orosz hadsereg az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapást
Külföld
Amerikának tetszik a venezuelai siker
ĀCsak minden hetedik amerikai ellenzi Maduro bíróság elé állítását
Külföld
Kiderült hány milliót kapna minden grönlandi, ha csatlakoznának Amerikához
ĀDonald Trump elnök és nemzetbiztonsági tanácsadói vizsgálják, „hogyan nézne ki egy esetleges vásárlás”
Montázs
A füleink valaha légzőszervek voltak?
ĀEz a felfedezés aláhúzza az emlősök külső fülének mély evolúciós gyökereit
Külföld
Venezuela után Mexikó?
ĀTrump nem áll meg
Életmód
Mennyi teát és kávét lehet inni egy nap?
ĀNépszerű italok
Életmód
Miért fontos, hogy a gyógyszereket csak vízzel vegyük be?
ĀNem változtatja meg a gyógyszerek tulajdonságait
Krónika
Felmérték Európa legjobb síüdülőhelyeit
ĀA TOP 10-ben kizárólag 2000 méter feletti síközpontok találhatók
Életmód
Kinek nem ajánlott almát enni?
ĀRitka esetekben allergiás reakciók is előfordulhatnak
Krónika
Dudás Miklós a hazai doppingvilág leleplezésére készült halála előtt
ĀMindent elmondott volna a pályafutásáról
Krónika
Nagy forgalom várható Dobogókő és Visegrád környékén
ĀRendőrök is segítik az autósokat
Életmód
Miért lehet halálos a másnaposság elleni kúra?
ĀEgy orvos elmagyarázta
Kultúra
Belépő nélkül mehetünk a múzeumokba
ĀÜnnepi kedvezmény kicsiknek és nagyoknak
Életmód
Ezért hullik jobban télen a hajunk
ĀTippek és tanácsok
Montázs
Praktikák a fűtés maximalizálására
ĀTanácsok hideg napokra
Életmód
Milyen penészfajták veszélyesek az otthonában?
ĀAggodalomra adnak okot
Bűnügy
Megvan a svájci tűzvész felelőse?
ĀLetartóztatták a bár egyik tulaját!
Sport
Tízgólos magyar siker Románia ellen
ĀA két csapat szombaton, zárt kapuk mögött ismét megmérkőzik egymással.
Sport
Egy pontot szereztek Szoboszlaiék az éllovas vendégeként
ĀAz Arsenal így nem tudta kihasznál közvetlen riválisainak pontvesztését
Autó-motor
Al-Attijah nyert és az összetettben is az élre állt
ĀSanders előnye csökkent
Autó-motor
Egy elegáns SUV
ĀA DS 7 BlueHDi Édition France klasszikus receptre épít: egy elegáns, tágas, kényelmes SUV, gazdag felszereltséggel, dízelmotorral és automatával
Krónika
Bliccelő rekorder Budapesten
ĀRöpködtek a milliók
Krónika
Külföld
Von der Leyen fejére olvasták, hogy mit művel Magyarországgal
ĀA kettős mércére is rámutattak
Külföld
Beszólt a polgármester a hókotróknak
ĀNem megy a munka, jött a kritika
Külföld
Oroszország reagált az orosz tanker lefoglalásáról szóló hírekre
ĀVálaszlépést fontolgatnak
Külföld
Nógrádi György: Itt óriási szakadás lesz!
ĀUkrajna a lehetőségeihez mérten mindent meg fog tenni, hogy a választásokat befolyásolja
Montázs
Hét régi tárgy amik ma is sok pénzt érhetnek
ĀA nagytakarítás során érdemes alaposan megnézni a tárgyakat, mielőtt a szemétbe dobnánk őket
Külföld
Oroszország és Kína kiutasítását követeli Trump
ĀAz amerikai elnök ismertette követeléseit
Vélemény és vita A rovatban megjelenő írások a szerzők saját véleményét tükrözik.
Thuróczy Richard
Na és mi volt Venezuelában eddig?
álláspont
Miközben mindenki a venézek szakértője lett, és hirtelen szlavisztikáról átvedlett a latin-amerikai tanszék előadójává, a velük folytatott jövőbeni kommentcsatákra érdemes felkészülni tudással is
Kondor Katalin
Ha nem olvasták volna
Jó ideje már, hogy sokan vagyunk, akik kérdezzük, mi értelme benne lenni ebben a társaságban?
Sereg Szabolcs
A „független” újságírás elveszett pártatlansága
Az egyik politikai oldal vezető szereplői rendre megértést, kontextust és emberi magyarázatot kapnak; a másik oldal lépései viszont rendszerint morális hiányosságként vagy rosszindulatként jelennek meg
Bogár László
Mohács ötszáz
Most akkor megyünk-e az ötszázadik évfordulón, 2026-ban az 56-os úton Mohács felé?
Dippold Pál
Különös részvét
Liberális körökben tűrhetetlen világkép és magatartás, amit Brigitte Bardot képviselt
Kruppa Géza
Szelleműző szilveszteri petárdák
A közelgő szilveszteri vidám 2025-ös óév búcsúztató nagy, zajos durrogtatása közepette érdemes felidézni, hogy a sziporkázó, füstölgő peterdákat, pattantyúkat velencei őseink eredetileg a rossz szellemek elhessegetésére lődözték fel
Lóránt Károly
Klímahisztéria
és tudomány (8.)
A szén-dioxid klímahatását megkérdőjelező modellek
Képírás
Több a hó, mint a lapát
Látképek a fehérbe öltözött Budapestről
AFP
képriportja
Az örökifjú Mel Gibson betöltötte a 70. életévet
Ismét a szinglik között