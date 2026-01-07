2026. január 7., szerda

Vélemény és vita A rovatban megjelenő írások a szerzők saját véleményét tükrözik.

Thuróczy Richard

Na és mi volt Venezuelában eddig?

álláspont

Miközben mindenki a venézek szakértője lett, és hirtelen szlavisztikáról átvedlett a latin-amerikai tanszék előadójává, a velük folytatott jövőbeni kommentcsatákra érdemes felkészülni tudással is

Kondor Katalin

Aki sokat álmodott a havasokról

„Erdély legnagyobb baja, hogy gazdag. Mindenkinek kell. Kellenek a bányák, a természeti kincsek, szépségek, még az erdő is kell. Csak mi, erdélyiek nem kellünk senkinek, különösen az erdélyi magyarok nem kellenek.”

Kruppa Géza

Szelleműző  szilveszteri petárdák

A közelgő szilveszteri vidám 2025-ös óév búcsúztató nagy, zajos durrogtatása közepette érdemes felidézni, hogy a sziporkázó, füstölgő peterdákat, pattantyúkat velencei őseink eredetileg a rossz szellemek elhessegetésére lődözték fel

Sereg Szabolcs

Nadrágszíj-revü

Akarunk-e megint olyan kapitányokat a parancsnoki hídra, akik szerint az utasok csak felesleges ballasztot jelentenek a hajón?

