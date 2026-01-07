Külföld
Elkerülhetetlen a kubai kommunista diktatúra gyors bukása
ĀAz elkerülhetetlen energetikai bukást valószínűleg a társadalmi összeomlás fogja követni
Belföld
Csatlakozni akarnak az ukránok jövőre
ĀMenczer Tamás nyilatkozott
Külföld
Von der Leyen fejére olvasták, hogy mit művel Magyarországgal
ĀA kettős mércére is rámutattak
Külföld
Már vannak eredmények a háború lezárásáról
ĀFolytatódnak a béke iránti törekvések és egyeztetések
Külföld
Lefoglalt az USA még egy orosz olajhajót
ĀAz amerikai katonaság az intézkedést ellenállás nélkül hajtotta végre
Külföld
Rendszerszintű diszkrimináció súlyosbítja a palesztinok életét
ĀDrámaian romlik a helyzet Ciszjordániában
Tudomány
Aggasztó dolog derült ki a rákról
ĀNem vagyunk felkészülve arra, ami jön
Tudomány
Több csontunk lehet, mint azt hittük
ĀTévedtek a szakértők?
Krónika
Nem játék a hideg – komoly veszélyben lehetnek állataink
ĀAz extrém időjárás veszélyeire hívja fel az állatartók figyelmét az Orpheus Állatvédő Egyesület
Krónika
Eltemették Brigitte Bardot-t
ĀTízezrek kísérték el utolsó földi útjára
Kultúra
Már összeállt a dallista az Ismerős Arcok Aréna-koncertjére
ĀA csapat eddigi legnagyobb fellépése várható
Krónika
A vasúti közlekedést is megbénította az extrém időjárás
ĀA MÁV szerint hamarosan visszaállhat a menetrend
Egészség
Tea, ami tökéletes az egészség helyreállítására
Ā„Az élet elixírje”
Életmód
Gyorsabban öregít a cukor, mint hinnénk
ĀTényleg meggyilkolja a cukor a kollagént?
Bulvár
Ez vethet véget Harry herceg és Meghan Markle házasságának?
ĀVálásról pletykálnak
Életmód
Filléres csodaszer
ĀElképesztő, hogy milyen jó hatással van a bőrünkre
Tudomány
Ez a fogyókúrás módszer ötször hatékonyabb, mint az Ozempic
ĀValós adatok alapján kiderült, mi hozza a legnagyobb fogyást két év alatt
Gazdaság
„A világ átalakul, és nekünk ebben helyet kell találnunk”
ĀSzéles Gábor szerint a világ multipolárissá válása nem fenyegetés, hanem lehetőség, és Magyarország időben lépett
Tudomány
Ez a vírus 2500 éve él
az emberekben
ĀŐsi DNS-ekből rekonstruálták a HHV-6A és HHV-6B vírusok genomját
Történelem
Régészek „pazar” freskókra bukkantak
ĀA Vezúv kitörése őrizte meg
Belföld
Senkit ne hagyjunk fagyoskodni az utcán!
ĀMegerősített utcai jelenléttel dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat is
Montázs
Mi az, ami mindenképpen legyen otthon, ha nem tudjuk elhagyni az otthonunkat?
ĀFelkészülés vis maior helyzetekre
Sport
A címvédő DVTK lemaradt a miskolci Final Fourról
ĀA Killik László Női Kosárlabda Magyar Kupa szerdai negyeddöntőjében
Sport
Szoboszlai: Ott akarok lenni a következő vb-n
ĀA válogatott csapatkapitányával a Sky Sports készített hosszabb beszélgetést
Sport
Ez a Dakar-rali aktuális állása
ĀAz autósoknál Lateganék, a motorosoknál Schareina az új összetett éllovas
Tudomány
Baljós árnyak: szökik a Föld légköre
ĀA Föld mágneses tere nem mindig működik pajzsként
Bűnügy
Nyomoznak Dudás Miklós halála ügyében
ĀHalált okozó testi sértés történhetett?
Kultúra
Kiemelték vitrinjéből
a koronázási palástot
ĀIdeiglenesen új védett helyre került a magyar örökség
Külföld
Válaszolt a német kormány Medvegyev bejelentésére
ĀElítélték a kancellár elrablásával való fenyegetéseket
Külföld
Az EU-ból irányították az ukrán kokainszállítási csatornát
ĀAz elkövetők vám- és határőrizeti szervek egyes munkatársait kívánták bevonni
Külföld
A német tankok továbbra is lángolnak Donbászban
ĀNémetország elítéli Oroszország ukrajnai fellépését, és katonai segítséget nyújt Kijevnek
Külföld
Ők lehettek Putyin rezidenciájának támadói
ĀÚgy fest, nem az ukránok voltak
Montázs
Hét régi tárgy amik ma is sok pénzt érhetnek
ĀA nagytakarítás során érdemes alaposan megnézni a tárgyakat, mielőtt a szemétbe dobnánk őket
Külföld
A Nyugat elismerte, hogy el kell fogadnia Oroszország feltételeit
ĀAZ Ukrajnát fokozatosan felőrlő konfliktus végtelen folytatása sokkal rosszabb mindenki számára
Vélemény és vita A rovatban megjelenő írások a szerzők saját véleményét tükrözik.
Thuróczy Richard
Na és mi volt Venezuelában eddig?
álláspont
Miközben mindenki a venézek szakértője lett, és hirtelen szlavisztikáról átvedlett a latin-amerikai tanszék előadójává, a velük folytatott jövőbeni kommentcsatákra érdemes felkészülni tudással is
Bogár László
Mohács ötszáz
Most akkor megyünk-e az ötszázadik évfordulón, 2026-ban az 56-os úton Mohács felé?
Lóránt Károly
Klímahisztéria és tudomány (8.)
A szén-dioxid klímahatását megkérdőjelező modellek
Kondor Katalin
Aki sokat álmodott a havasokról
„Erdély legnagyobb baja, hogy gazdag. Mindenkinek kell. Kellenek a bányák, a természeti kincsek, szépségek, még az erdő is kell. Csak mi, erdélyiek nem kellünk senkinek, különösen az erdélyi magyarok nem kellenek.”
Rab Irén
Új típusú szilveszterek
Pontosan tíz éve, 2015-ben kezdődött az új típusú szilveszter Nyugat-Európában
Kruppa Géza
Szelleműző szilveszteri petárdák
A közelgő szilveszteri vidám 2025-ös óév búcsúztató nagy, zajos durrogtatása közepette érdemes felidézni, hogy a sziporkázó, füstölgő peterdákat, pattantyúkat velencei őseink eredetileg a rossz szellemek elhessegetésére lődözték fel
Sereg Szabolcs
Nadrágszíj-revü
Akarunk-e megint olyan kapitányokat a parancsnoki hídra, akik szerint az utasok csak felesleges ballasztot jelentenek a hajón?
Képírás
Az örökifjú Mel Gibson betöltötte a 70. életévet
Ismét a szinglik között
AFP
képriportja
Az eltelt 365 nap kivételes pillanatai
2025 napjai mindent a nyakunkba zúdítottak