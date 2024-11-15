Népszerű élelmiszer, amely csodás hatással van a májra és a vérnyomásra

A sütőtök különleges íze mellett az egészségünkre gyakorolt, pozitív hatása is fontos érv amellett, hogy rendszeresen az asztalunkra kerüljön. Többek között a májra és a vérnyomásra is pozitív hatást gyakorol – számol be a Hazipatika .

A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik. Egészségmegőrző hatásait többek között gazdag vitamin- és ásványianyag-tartalmának köszönheti: nagy arányban tartalmaz B-vitaminokat, de megtalálható benne C-vitamin, folsav, kalcium, cink, mangán, réz és vas is. Az EHN Canada cikke szerint ez a világszerte szívesen fogyasztott élelmiszer a májunk egészségéhez is hozzájárul – írja a Hazipatika.

Vitamintartalma támogatja a máj működését

A sütőtök gazdag A-, E- és C-vitaminban, valamint káliumban és magnéziumban, amelyek támogatják a máj működését. Az A-vitamin különösen fontos a májsejtek regenerálódásához és a májsejtek általános egészségének fenntartásához.

Magas antioxidáns-tartalma védi a májat

A sütőtök gazdag antioxidánsokban, például béta-karotinban és C-vitaminban, amelyek segítenek a szabad gyökök elleni védekezésben. Ez különösen fontos a máj számára, mivel a máj méregtelenítő feladata során sok szabadgyök keletkezik, amely oxidatív stresszt okozhat.

Csökkenti a gyulladások mértékét

A sütőtökben található antioxidánsok és vitaminok segítenek csökkenteni a gyulladást, amely fontos a máj számára különösen akkor, ha valamilyen betegség vagy túlműködés miatt gyulladás alakul ki benne.

Az ideális vérnyomáshoz több módon is hozzájárulhat a sütőtök fogyasztása. Magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató étel, közben viszont csupán kevés kalóriát tartalmaz. Több kutatás is igazolja, hogy a rostban gazdag étrend segíti a fogyást, egyben az egészséges testsúly fenntartását is, amely a vérnyomás szabályozásához elengedhetetlen. A sütőtökben található, olajos magvak pedig nagyon gazdagok fitoszterolokban, amelyek segítenek csökkenteni a szervezetben a „rossz” koleszterin szintjét.