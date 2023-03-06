Tízezres tömeg tüntetett Athénban a vonatbaleset miatt

Tízezres tömeg tüntetett Athénban a keddi vonatbaleset miatt. A tüntetők Molotov-koktélokkal dobálták a rohamrendőröket, és összecsaptak velük. A görög miniszterelnök bocsánatot kért ugyan az 57 ember halálát okozó vonatbaleset miatt, de hivatalosan még mindig azt mondják, hogy mulasztás okozta a balesetet – számolt be róla az M1 Híradója.

Tüntetők gyülekeztek a görög parlament előtt Athénban 2023. március 5-én a február 28-án későn bekövetkezett halálos vonatbaleset utáni tüntetésen. Március 5-én Athénben erőszakos összecsapások törtek ki rendőrök és tüntetők között a görög parlament előtt, amikor több ezren vettek részt egy nagygyűlésen

„Az ő hasznuk, a mi halottaink” – állt a gyertyákból formázott felirat az athéni Szintagma téren. Szombat este több mint ezer tüntető gyűlt össze a görög parlament épülete előtt, hogy békés, ülő virrasztással fejezze ki tiltakozását a keddi vonatbaleset miatt.

A demonstráción többnyire fiatalok vettek részt. Hátizsákjaikkal a „nem felejtek” feliratot formázták, arra utalva, hogy a szerencsétlenség áldozatainak többsége is tanuló volt.

A tüntetők szerint a kormányt terheli a felelősség.

„Az ország fiatalságát elöntötte a gyász és a tragédia miatt érzett indulatok. Az eset nyilvánvalóan az állam számlájára írható, ami pénzben méri az emberi életeket. Mi az áldozatok hozzátartozói mellett állunk, és nyílt elszámoltatást követelünk” – mondta az egyik tüntető.

Vasárnapra tízezressé nőtt a tüntetők száma a fővárosban. A zömében egyetemistákból és vasúti dolgozókból álló tömeg fekete léggömböket reptetett a levegőbe. Kezdetben a tömeg békésnek tűnt, később azonban robbanásokat lehetett hallani.

A tüntetők Molotov-koktélokkal támadtak a kivezényelt rohamrendőrökre. Gyújtogattak, és betörték az üzletek kirakatait. A hatóságok könnygázzal késztették visszavonulásra a tömeget, de volt, ahol rendőrmotorral hajtottak az emberek közé, és gumibotokkal verték őket.

Görögországban a hét eleje óta folyamatosak a megmozdulások. Vasárnap Thesszalonikiben is ezrek vonultak az utcákra.

„Én az ötödik kocsiban utaztam. Amikor az első szerelvények összeütköztek, a miénk is megrázkódott és a levegőbe emelkedett. A fejem a vonat plafonjának csapódott. Az összes ablak betört, mindenkit összevágtak az üvegszilánkok” – jelentette ki egy túlélő.

A tüntetők szerint a legkevesebb ötvenhét ember életét követelő baleset elkerülhető lett volna, ha a kormány nem állítja le a vasútfejlesztéseket. Görög lapok szerint az adott vonalon már legalább egy évtizede semmilyen biztosítóberendezés nem működött, így mindent kézzel kellett irányítani. Vasúti szakszervezetek szerint 750-en végzik kétezer dolgozó munkáját.

A görög kormányfő bocsánatot kért az incidensért. De a hivatalos kormányzati álláspont szerint emberi mulasztás okozta a tragédiát.

A larisszai vasútállomás vezetője ellen gondatlanságból elkövetett emberölésért emelhetnek vádat. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akkor élete végéig börtönbe kerülhet.

Ferenc pápa vasárnap részvétét fejezte ki a baleset miatt. A Szent Péter téren összegyűlt tömeghez intézett beszédében Szűz Mária oltalmát kérte a sérültekre és hozzátartozóikra.

„Ezekben a napokban gyakran gondoltam a görög vonatbaleset áldozataira. Sok fiatal diák volt köztük. Imádkozom az elhunytakért, és szívemen viselem a sérültek és családjaik sorsát. A Szentanya vigyázza őket” – fogalmazott a katolikus egyházfő.