Maláriás ember is adhat vért a szomszédban

Mostantól többen, ám ritkábban adhatnak vért - közölte szombaton az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint az adásban elhangzott, a legnagyobb változás talán az, hogy immár a malária többé nem lesz kizáró ok és online is lehet időpontot kérni.

A műsorban aláhúzták, ha valaki túl sok vért ad túl gyakran, az vashiányhoz vezethet. Ezért június 1-től a férfiak évente csak négyszer, a nők háromszor verhetik csapra magukat. Az éves limit férfiaknál két, míg a nőknél 1,5 liter. Az egyik véradás időpontjától a másikig továbbra is nyolc hétnek kell eltelnie.

Hozzátették, azok a személyek, akik malária-járvány sújtotta területen születtek, vagy akik e betegségben szenvedtek, bizonyos feltételek mellett adhatnak vért.