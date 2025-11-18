Ez az egyszerű reggeli szokás 30%-kal csökkenti a megfázás esélyét

A hideg évszak csak most kezdődik, és sokan már azon gondolkodnak, hogyan lehetne erősíteni az immunrendszert gyógyszertári gyógyszerek és drága vitaminok nélkül.

A rövid hideg zuhanyról van szó, aminek a hatása serkenti a test stresszhez való alkalmazkodási mechanizmusait, így az idegrendszert és hormonrendszert aktívabban állítják elő védőelemeket. Lehűlés esetén a vérkeringés fokozódik, az immunsejtek száma nő, és az anyagcsere folyamatok ideiglenesen felgyorsulnak. Ez a "enyhe sokk" létfontosságú a légutak nyálkahártyájának megerősítéséhez, amely elsőként találkozik vírusokkal. A rendszeres gyakorlás ellenállóságot épít a hőmérsékletváltozásokra és csökkenti a gyulladásos folyamatok kockázatát.

Ezt egy hollandiai tanulmányban is megerősíthetjük. Több mint háromezer önkéntes vett részt, különböző hideg zuhanyok időtartamú csoportokra osztva. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál, akik naponta reggel hideg vagy kontraszt zuhanyt vettek, majdnem egyharmadával csökkent a hiányzás. A kutatók ezt a hatást a jobb hőszabályozásnak és az immunreakciók fokozódásának tulajdonítják az ébredés utáni első órákban.

A hidegterápia egyik legismertebb népszerűsítője Wim Hof oktató és rekordtartó. Módszere ötvözi a légzési gyakorlatokat és a rövid hideg expozíciókat. Hof szerint a hideg reggeli zuhany úgy működik, mint egy "páncél": edzi a szimpatikus idegrendszert, növeli a stressztoleranciát, és segít a szervezetnek gyorsabban felismerni a vírusos fenyegetéseket. Sok gyakorló arról számol be, hogy csökken a megfázás gyakorisága, megnövekedik a koncentráció és javul a hangulat.

A terápia másodlagos hatásai

Az orvosok megjegyzik a szokás másodlagos hatásait is. Hideg öblítés után az erek tónusa megnő, ami pozitív hatással van a szívre és a tüdőre. A test gyorsabban lép aktív üzemmódba, javul a szövetek oxigénellátása, és ez közvetetten erősíti az immunválaszt. Ezenkívül a hirtelen lehűlés során felszabaduló endorfin fenntartja az érzelmi stabilitást, és a stressz közvetlenül összefügg az immunitás csökkenésével.

Mi változik a kontrasztzuhany szokásának köszönhetően

A rendszeres gyakorlás néhány héten belül észrevehető eredményeket hoz. Sokan, akik beépítették a hidegnek a reggeli rutinjukba, arról számoltak be, hogy már nem reagálnak a hőmérséklet-változásokra, és több energiát éreznek a nap folyamán. Vírushullám esetén ez kevésbé lesz sebezhetőség az évszakos fertőzésekkel szemben. Hosszú távon a szokás természetes immunképzésként szolgál anélkül, hogy túlterhelné a szervezetet gyógyszerekkel.

Fontos megjegyezni, hogy a hideg eljárásokra adott reakció mindenki számára egyedi. A szív- és érrendszeri betegségekben, hőszabályozási rendellenességekben vagy krónikus gyulladásos folyamatokban szenvedőknek különösen figyelniük kell a test jeleire. Ha bármilyen ellenjavallat vagy kellemetlenség merül fel, azonnal forduljon orvoshoz, és válasszon biztonságos alternatívát - írja a pravda.ru.