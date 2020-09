Káosz az MSZP-ben

A Rákosi-korszakot idéző adminisztratív módszerekkel próbálta megakadályozni tegnap az MSZP országos elnöksége és Molnár Zsolt pártigazgató a Pest megyei szervezet küldöttgyűlésének megtartását Dunakeszin. A rendkívüli közgyűlést azt követően hívta össze a szocialisták megyei szervezete, hogy az elnökség hétfőn alapszabály-ellenes működésre, illetve gazdálkodási visszaélésekre hivatkozva szűk két héttel a szeptember 19-i pártkongresszus előtt feloszlatta valamennyi megyei szervezetét, köztük nyolcvanöt alapszervezetet is. A „vádlottak” a „vádakkal” szemben azonban még csak nem is védekezhettek.

Molnár Zsolt pártigazgató tegnap délután megszüntette a Pest megyei szervezet elnökségi tagjainak e-mail-kódjait, elektronikus hozzáférésüket a megyei szervezet levelezési rendszeréhez, kvázi megakadályozandó a szerdán 16 órára összehívott rendkívüli küldöttgyűlés megtartását. Eközben Bárány Balázs, az egyik Pest megyei elnökjelölt, az országos elnökség tagja SMS-üzeneteket küldött a meghívott küldötteknek arról, hogy a küldöttgyűlés elmarad. Ez azért érdekes, mert a Pest Megyei Párttanács kedden döntött arról, hogy a történtek ellenére megtartják a rendkívüli küldöttgyűlést, amelyre Bárány Balázs is meghívót kapott.

Mindez úgy értelmezhető – mondta lapunknak Fekete Zoltán, a Pest megyei szervezet korábbi elnöke –, hogy a pártvezetés Bárányt próbálta felhasználni a küldöttek dezinformálására. Fekete Zoltán kapcsán Harangozó Tamás, az MSZP Országos Etikai és Ellenőrző Bizottságának (OEEB) elnöke az ATV-nek azt mondta, hogy a megyei elnököt felfüggesztették, így ő nem is tagja a pártnak. Fekete bűne az OEEB szerint az volt, hogy egy belső megbeszélésről hangfelvételt készített. Az emiatt indult etikai eljárást azonban már egy éve lezárták, Feketét felmentették, ám a kongresszus előtt most újra elővették.

Megtudtuk azt is, a Pest megyei szervezet a feloszlatás miatt az ügyészséghez fordult, az országos elnökség döntését jogszerűtlennek, ezért illegitimnek tartják. Az elnökség zavaró akciói ellenére megtartották a küldöttgyűlést, amelyen a gödöllői alapszervezetből Kovács Barnát választották meg az MSZP Pest megyei szervezete új elnökének. Kovács egyébként az MSZP országos választmányának az elnökhelyettese. Pinczehelyi Tamást pedig ismét elnökhelyettesnek választották. Pinczehelyi volt a Pest megyei vezetésben az egyik személy, akit Tóth Bertalan elnök – kreált, valótlan tartalmú bejelentés alapján – előbb felfüggesztett, majd az elnökség a kizárására tett indítványt. Az Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanács azonban Pinczehelyit visszahelyezte tisztségébe, mivel a meghallgatásán kiderült, koholt váddal próbálták eltávolítani a pártból. Nem adott írásos ajánlást egy korábban kizárt tag újbóli felvételére, és részt sem vett azon a taggyűlésen, amelyen a tagfelvétel napirenden volt.

Az egyre dagadó Pest megyei botrány már az egész szervezetet megrázta – értesültünk. Hevesből, Somogyból, Hajdú-Biharból, illetve a főváros több kerületéből is érkeztek megválasztott kongresszusi küldöttektől szerdán a Pest megyei párttagokkal szolidaritást vállaló, őket támogató telefonok és levelek.

Budai Gyula: Pánik tört ki az MSZP társelnökségében, amikor Mesterházy bejelentette, hogy indul az elnöki posztért



„Az óriási tétnek megfelelő a leszámolás”

A baloldali moralitás és a normalitás utolsó embere: Mesterházy Attila – ezzel a címmel tette közzé bejegyzését tegnap Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő az MSZP háza táján kirobbant, botrányos Pest megyei leszámolás kapcsán. Mint írta: „Óriási pánik tört ki az MSZP társelnökségében, a Kunhalmi Ágnes–Tóth Bertalan duónál, amikor Mesterházy Attila bejelentette, hogy indul az elnöki posztért az MSZP szeptemberi tisztújító kongresszusán. Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványaként rögtön meg is kezdte a leszámolást a Mesterházyt támogatókkal. Ennek a leszámolásnak volt a csúcsa az MSZP Pest megyei szervezetének a feloszlatása. És miért pont Pest megye? – tette fel a kérdést. A válasz egyszerű, Pest megye Mesterházyt támogatja, és ez a megye adja a kongresszusi delegáltak tíz százalékát. Ez a végelszámolásnál döntő lehet.”



Ezután Budai felvetette: mi a baja a Kunhalmi–Tóth Bertalan kettősnek Mesterházy Attilával? Szerinte az MSZP volt elnöke és miniszterelnök-jelöltje mindig az önálló MSZP-ben látta a párt jövőjét. „Persze a tisztújítás tétje óriási, mert ha nem a Kunhalmi–Tóth Bertalan kettős nyer, ugrik a tuti öt befutó hely a közös listán, amit Gyurcsány Ferenc ígért az MSZP két társelnökének” – fejtette ki a kormánypárti politikus.



Hozzáfűzte, akkor sem Kunhalmi, sem Tóth Bertalan nem kerül be az Országgyűlésbe. „Az óriási tétnek megfelelően folyik az MSZP-ben a leszámolás a Mesterházy Attilát támogató, tisztességes baloldali párttagokkal” – állapította meg Budai Gyula. Kitért arra is: „A tuti bejutó helyet kapó Kunhalmi Ágnes a mai napig nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mennyi pénzt kapott az MSZP 2014-ben Czeglédy Csabától az országos kampány finanszírozására. Nem véletlen, hogy Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke is hallgat felesége (élettársa) spanyolországi tengerparti luxusingatlanáról.”