Németh Szilárd: A határőrzők garantálják a magyarok biztonságát

Az elmúlt két hónapban, és különösen az elmúlt két hétben jelentősen megnőtt a migrációs nyomás a déli határon - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

„A határt őrző katonák és rendőrök garantálják Magyarország függetlenségét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát”

Németh Szilárd a röszkei tranzitzónánál tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a migránsok mozgása már a 2015-öshöz hasonló.

A kerítés és a határt őrző, munkájukat magas színvonalon végző katonák és rendőrök garantálják Magyarország függetlenségét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát - hangsúlyozta a politikus.