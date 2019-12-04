2026. január 9., péntek

Előd

Belföld

Németh Szilárd: A határőrzők garantálják a magyarok biztonságát

MH/MTI
 2019. december 4. szerda. 14:30
Az elmúlt két hónapban, és különösen az elmúlt két hétben jelentősen megnőtt a migrációs nyomás a déli határon - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Németh Szilárd: A határőrzők garantálják a magyarok biztonságát
„A határt őrző katonák és rendőrök garantálják Magyarország függetlenségét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát”
Fotó: MH

Németh Szilárd a röszkei tranzitzónánál tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a migránsok mozgása már a 2015-öshöz hasonló.

A kerítés és a határt őrző, munkájukat magas színvonalon végző katonák és rendőrök garantálják Magyarország függetlenségét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát - hangsúlyozta a politikus.

