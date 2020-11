Keselyűjérce

Akárcsak az összes magyar balliberális EP-képviselő, szorgalmasan örvendezik azon, hogy újra árthatott hazájának.

Cseh Katalin a halál kultúrájának egyik legjellegzetesebb képviselője. Szinte minden megnyilvánulása élet- és nemzetellenes. Elég felidézni az abortuszról folytatott rádiós beszélgetése kegyetlen, botmixeres vihogását vagy ahogyan Magyarországot becsmérelte. Hogy itt virágzik a korrupció, a kormány, de főleg Orbán Viktor lop, és óriási veszélyben van a demokrácia. Mindezt szabadon szétkürtölhette, diktatúrát hazudott, a sajtó és a véleményszabadság eltiprásáról hadovált, és az Európai Uniót zsákutcába vezető balliberális politikustársaival együtt fényesre nyalta Soros György hátsóját.

Mi is történt valójában a múlt héten, amitől ezek a kis baltyúkocskák annyira begerjedtek. Nem más, mint az, hogy az unió német soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalódelegációja ideiglenes megállapodást ütött nyélbe az uniós költségvetéshez kötődő új jogállamisági feltételrendszer létrehozásáról.

A paktum amúgy valójában nem jelent sokat, hiszen ellenkezik az uniós szerződések szövegével, szembemegy a legutóbbi uniós csúcson elfogadott megállapodásokkal, és az Európai Unió igen durva nemzetiszuverenitás-ellenes húzása. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója erről lapunknak úgy nyilatkozott, hogy továbbra is hivatkozási alap a meghatározhatatlan jogállamisági fogalom, s erre építve korlátlanná válhatna a pénzügyi zsarolás is. „Megint ott vagyunk, ahol a part szakad: Brüsszel azt hiszi, hogy az uniós források könyöradománynak minősülnek, holott az a kommunizmusnak korábban odadobott egész régiónknak történelmi, politikai és gazdasági alapon is jár” – jelentette ki Szánthó Miklós.

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint nem történt semmi fontos Brüsszelben. Egy a baloldal által erősen áhított jogszabályról volt előzetes egyeztetés. A megállapodást az EP plenáris ülésén és az Európai Tanácsban is el kell fogadni. Arról nem is beszélve, hogy a Cseh Katalin-féle szélsőségesen liberális banda ezekkel a manővereivel akár azt is megakadályozhatja, hogy az Európai Tanács júliusi csúcsán elfogadott ezernyolcszázhúszmilliárd euróra bővített költségvetés életbe léphessen januárban. Ha nincs büdzsé, még odáig is elfajulhat a helyzet, hogy nem csak mi és Lengyelország, de mások se kapjanak az uniós pénzekből. A döntés, amin most Cseh Katalinék örömködnek, annak ellenére, hogy alacsonyabb szintű jogszabály, mégis felülírná az uniós alapszerződéseket.

Orbán Viktor az EU-források jogállamisági kritériumokhoz kötésének tervére azt mondta, hogy most elsősorban a koronavírus-járvány elleni harc a dolgunk. Az EP fondorlatosnak gondolt akciója Magyarországot nem nagyon érinti, mert a gazdaság működéséhez kellő pénzek a következő két évre megvannak. És különben sem hozza lázba, hogy a „Soros György tenyeréből etetett újságírók, politikusok” mit mondanak. Magyarország nem zsarolható, nem engedi be a migránsokat, és a neki járó pénzhez hozzá fog jutni.

Amúgy meg – mondjuk mi – a magukat a jogállamiság élharcosainak kikiáltó országok jobb, ha csöndben maradnak. Nizzában, Bécsben vagy korábban Madridban, Londonban, Berlinben és éppenséggel Brüsszelben tombolt a migránsok hozta terror. Az illegális bevándorlókat nagyrészt a Soros György pénzelte civil szervezetek taxizták be Európába. Talán inkább ennek megakadályozásáról kellene spekulálniuk balliberáliséknak.

(A szerző vezető szerkesztő)