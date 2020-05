Bernadett levele

Ha valaki olyan roppant okos magyar ellenzéki képviselő asszony, mint Szél Bernadett, akkor az ilyen bölcsességeket is tud írni az Európai Néppárt képviselőinek küldött levelében: „A parlament nem vethet véget a veszélyhelyzetnek: azt a kormány hirdeti ki és vonja vissza. Az Országgyűlés csak annak vethet véget, hogy a kormány a veszélyhelyzet végéig a parlament megkerülésével tarthassa hatályban a rendkívüli intézkedéseket.” A hölgy ehhez még hozzátette, hogy amúgy az Országgyűlés is smafu, hiszen „kétharmad” van. Hogy megpróbáljuk hétköznapi nyelvre lefordítani a korszakos rendszerfilozófiai elemzést: a kormány nem gyógyszer. Ha valaminek netán véget vetnek, az nem azt jelenti, hogy vége van, továbbá egy demokratikus parlamentben nem a többségnek kellene döntenie. A levél amúgy jó hosszú, benne van minden szokásos, a diktatúrától a sajtó elnyomásáig. Azon néppárti képviselők, akik még nem vesztették el a józan eszüket, most aztán olvasgathatnak. Talán fény gyúl a homályban.