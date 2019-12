Mr. Rick lánya

0

„A világ, azoknak a világa, akik azt hiszik, el lehet érni, hogy igazságosság legyen, mindenkire egyformán vonatkozó törvények, nemes célból történő fáradozás, méltóság, egyenesség, egyenjogúság a férfiak és nők között. Ám ez csak azoknak a világa, akik azt hiszik, át tudják verni saját magukat. És azokat is, akik körülöttük lebzselnek” – ezek egy olasz író, Roberto Saviano találó gondolatai. A téma aktuális, ám ez a hely kevés ahhoz, hogy meggyőzzem az olvasót: a női egyenjogúság abban az értelmezési tartományban, amelybe manapság olyan nagyon divatos helyezni, egyszerűen nem megvalósítható. Nem azért, mert a gyengébbik nem képviselői ne tudnának szenet lapátolni, vagy ne értenének legalább annyira jól a tudományokhoz, mint férfi professzortársaik, sőt nem is azért, mert titkos férfitársaságok hálózatszerűen gátolják évezredek óta a nők hatalomra jutását. Nem. Egész egyszerűen azért, mert vannak olyan zsigeri különbségek a két nem között, amelyek a lényeget tekintve predesztinálják sorsunkat, noha fontos leszögezni: a lehetőség mindenkiben megvan mindenre.



A női egyenjogúság és az esélyegyenlőség azonban mára rendkívül népszerű fogalmak lettek, s ahogy az lenni szokott, ezeket ki-ki a maga szájíze szerint értelmezi. Vegyük példaként a női kvóta kérdését, amelyről a haladó szellemű, az igazságot mindig kinyilatkoztatni kész liberálisok is megmondták: az ideális az, ha magas. Persze a kijelentés már itt hibádzik kissé: a női egyenjogúság csupán azt jelentené, hogy ugyanannyi férfi ül egy testületben, mint ahányan a gyengébbik nemet képviselik?



Tegnapelőtt jelentette be közösségi oldalán Novák Katalin, hogy új helyettes államtitkárt választott maga mellé: a huszonkét éves Rácz Zsófia joghallgatót, akinek egyelőre nincs diplomája. Annak érdekében pedig, hogy betölthesse posztját, törvényt kell módosítani, hiszen eddig a kinevezés feltétele volt a felsőfokú végzettség. Nem is kellett ennél több az ellenzéki „objektív” médiumoknak, azonnal ízekre szedték a hírt, hiszen nem elég, hogy Rácz Zsófia fiatal kora ellenére magas pozíciót kap, még törvényt is módosítanak miatta. Valamelyik ízléses orgánum pedig azonnal felkutatta az új helyettes édesapját is, aki Rácz Erik, azaz Mr. Rick, a kilencvenes évek egyik ismert popelőadója. És akkor mi van? Biztos vagyok benne, hogy büszke a lányára. Ugyanakkor kérdés az is, milyen értelmezési halmazba esik az ellenzéki oldalon az egyenlőség, egyenjogúság fogalma, ha a tizenkilenc éves Nagy Blanka képességeit és alkalmasságát a legkevésbé sem firtatták? Az önkormányzati választáson képviselőjelöltként induló, érettségivel éppenhogy rendelkező Nagy Blanka egyébként rezzenéstelenül szólította fel egy tüntetésen az államfőt arra, hogy b..sza arcon magát. Nagyon menő! De akkor sem kapta fel a fejét senki a HVG-nél vagy az Indexnél, amikor a mindössze huszonnyolc éves Ficsor Ádám Gyurcsány Ferenc kabinetfőnöke, majd Bajnai Gordon titokminisztere lett. Azt pedig már fel sem merem hozni, hogy Greta Thunberg csak tizenhat éves.



És, ha már az Indexnél tartunk, címlapjukon két napig vezető hír volt Rácz Zsófia kinevezése és cikizése, de, hogy a világ egyensúlya ne boruljon fel, a portál képviselte az igazi egyenjogúságot is, hiszen szintén címlapon volt egy leszbikus pár története, akik közül mindkét anyuka „hordta” a közös gyermeküket, egy házaspár példája, akik hét év monogámia után „bevettek a házasságukba egy szexi egészségcoach-ot”, és cikk egy meleg férfipárról, ahol „az apuka lányuk biszexuális expasijával jött össze”. Ez az igazi egyenjogúság! Rácz Zsófia pedig csak Mr. Rick lánya.