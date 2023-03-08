Itt a tudományos válasz arra, miért félünk a bohócoktól

A tudományos kutatások szerint ez a félelem a felnőttek és a gyermekek körében, valamint különböző kultúrákban egyaránt jelen van. Egy új kutatásban egy pszichometriai kérdőívet dolgoztak ki a bohócfóbia gyakoriságának és súlyosságának felmérésére. A kérdőívet 987 18 és 77 év közötti személy töltötte ki – írja a Hamuesgyemant.hu.

A válaszadók több mint fele (53,5 százalék) mondta, hogy legalább valamilyen mértékben fél a bohócoktól, 5 százalékuk pedig rendkívül fél tőlük. Érdekes, hogy a bohócoktól való extrém félelem aránya magasabb, mint a sok más fóbia, például az állatok (3,8 százalék), a vér/injekció/sebesülés (3,0 százalék), a magasság (2,8 százalék), az állóvíz vagy időjárási események (2,3 százalék), a zárt tér (2,2 százalék) és a repülés (1,3 százalék) esetében jelzett arány.

Az is kiderült, hogy a nők jobban félnek a bohócoktól, mint a férfiak, a félelem pedig az életkor előrehaladtával csökken.

Egy újabb kérdőív a félelem eredetének nyolc valószínűsíthető magyarázatára vonatkozott a következők szerint:

– hátborzongató vagy nyugtalanító érzés a bohócok sminkje miatt;

– a bohócok eltúlzott arcvonásai közvetlen fenyegetettséget sugallnak;

– a bohócsmink elrejti az érzelmi jeleket, és bizonytalanságot kelt;

– a bohócsmink színe a halálra, fertőzésre vagy vérsérülésre emlékeztet, és undort vagy elkerülést vált ki;

– a bohócok kiszámíthatatlan viselkedése kellemetlen érzéseket kelt bennünk;

– a bohócoktól való félelmet a családtagoktól tanultuk;

– a bohócok negatív ábrázolása a populáris kultúrában;

– egy bohóccal kapcsolatos ijesztő élményt.

A legalacsonyabb egyetértési arány az utolsó magyarázat kapcsán született, ami azt jelzi, hogy az élettapasztalat önmagában nem elég magyarázat arra, hogy az emberek miért félnek tőlük. Ezzel szemben a bohócok negatív ábrázolása a populáris kultúrában sokkal erősebben hozzájárult a bohócfóbia kialakulásához. A könyvek és filmek legjelentősebb bohócai közül néhányat úgy terveztek meg, hogy ijesztő legyen − mint például Pennywise, a hátborzongató bohóc Stephen King 1986-os regényéből, az Azból.

A legtöbb ember számára a bohócoktól való félelem abból ered, hogy a sminkjük miatt nem látják az arckifejezésüket. Mivel nem látjuk az „igazi” arcukat, és ezért nem értjük meg az érzelmi szándékukat. Az, hogy nem tudjuk felismerni, mit gondol egy bohóc, vagy hogy mit fog tenni legközelebb, feszültséget kelt bennünk, amikor a közelükben vagyunk. A kutatás új ismeretekkel szolgált arról, hogy miért félnek az emberek a bohócoktól − de sok kérdés még megválaszolatlan maradt.