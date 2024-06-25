A rektor látja majd el az elnöki feladatokat is a Budapesti Corvinus Egyetemen

Az elnöki feladatokat is ellátva, rektori kinevezését követően – várhatóan augusztus 1-jével - Bruno van Pottelsberghe veszi át a Budapesti Corvinus Egyetem vezetését – közölte az intézmény kedden az MTI-vel. Az elnöki pozíciót az elmúlt öt évben betöltő Anthony Radev a fenntartó alapítvány stratégiai tanácsadójaként folytatja munkáját.

Azt írták, új időszak kezdődik az egyetem életében, lezárult a megújulási folyamat első szakasza.

Felidézték, Anthony Radev irányításával 2019-ben indult el az átalakítás. A most záruló, ötéves fejlesztési ciklus eredményeképpen alapjaiban megújult az egyetem oktatási portfóliója, megtöbbszöröződött kutatási teljesítménye, új szintet ért el nemzetköziesítése, elindult stratégiai vállalati partnerségi programja, megvalósult egy átfogó digitalizáció és felépült az új campus.

Az intézmény az elmúlt öt év munkájára építve kíván európai szinten is versenyképes egyetemmé válni – írták.

Hozzátették, hogy a következő időszakban az oktatási programok és a kutatási kiválóság nemzetközi szintlépése kerül a fókuszba.

Az új fejlesztési ciklus törekvéseihez kapcsolódóan átalakul az egyetem irányítási rendszere is azzal, hogy a rektori, azaz az akadémiai vezetési és az elnöki, azaz a munkaszervezet vezetésével kapcsolatos feladatokat is egy személyben a rektor látja majd el – ismertették.

Bruno van Pottelsberghe, a brüsszeli Université Libre de Bruxelles egyetemi tanárának rektori megbízását az egyetem szenátusa május 22-i ülésén javasolta, azt a fenntartó alapítvány is egyhangúlag támogatta, és kezdeményezte kinevezését a Kulturális és Innovációs Minisztérium útján a köztársasági elnöknél.

Az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hernádi Zsolt a közlemény szerint méltatta a korábbi elnököt, akinek vezetésével megtörtént az alapvető strukturális átalakítás. Anthony Radevnek nagy része van abban, hogy a modellváltás ötletéből megélhető, perspektivikus valóság lett – emelte ki a közlemény szerint Hernádi Zsolt.

A közleményben idézték a leköszönő elnököt, aki arról beszélt, céljuk az volt, hogy az erősségekre építve, de mégis alapjaiban újítsák meg és emeljék más szintre az intézményt.

Bruno van Pottelsberghe pedig úgy fogalmazott, az új ciklusban három kiemelt fontosságú témára kíván koncentrálni: a nemzetköziesedésre, a kutatásorientáltságra és a márkaépítésre.

Célja, hogy az egyetem még magasabb teljesítményt nyújtva vezető nemzetközi szereplővé váljon. Szerinte arra van szükség, hogy az egyetemi közösséggel együttműködésben tovább erősítsék interdiszciplináris kapcsolataikat, növeljék a nemzetközi oktatói és hallgatói létszámot, ezzel is erősítve az egyetem globális hírnevét – írták.

Bruno van Pottelsberghe fontosnak tartja az ambiciózus kutatási programok ösztönzését, valamint az üzleti szférával való együttműködési lehetőségek erősítését, emellett elkötelezett az iránt, hogy korunk nagy kérdései – mint amilyen a fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia – az egész egyetemi közösség ügyei legyenek – áll a közleményben.