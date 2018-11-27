Trump nem áll el a kínai importvámok megemelésétől

"Nagyon valószínűtlennek" nevezte az elnök, hogy engedne a vámok csökkentését szorgalmazó kínai javaslatnak.



Washington szeptemberben jelentette be, hogy büntetővámot vet ki 200 milliárd dollár értékű kínai importra, 50 milliárd dollárnyi árura már korábban kivetettek pótvámot. A két tétel az Egyesült Államok kínai importjának közel a felét teszi ki. Az amerikai importvám jelenleg 10 százalék, ami 2019. január 1-től 25 százalékra emelkedne. Kína hasonló válaszlépésekkel reagált az amerikai bejelentésre.



Trump az interjúban kilátásba helyezte, hogy a kínai import megemelt vámokkal még nem érintett 267 milliárd dolláros részére is büntetővámot vetnek ki abban az esetben, ha nem sikerül Pekinggel megállapodásra jutni a vitás kérdésekben. Kijelentette, hogy a fennmaradó tételen belül akár a Kínából importált iPhone okostelefonok és laptopok importvámját is készek megemelni.



Kína az amerikai elnök éles hangvétele ellenére is bízik abban, hogy sikerül megállapodásra jutni a vitatott kérdésekben. A pekingi külügyminisztérium szóvivője az elnökök között november elsején lezajlott telefonbeszélgetésen létrejött konszenzusra hivatkozva úgy fogalmazott: bíznak benne, hogy az Egyesült Államok lépéseket tesz, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a találkozó sikerrel záruljon.



Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő részt vesz a G20-ak hét végén Argentínában megrendezendő csúcstalálkozóján, piaci várakozások szerint személyesen is találkoznak egymással.