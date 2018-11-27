2026. január 9., péntek

Orosz-ukrán háború

Külföld

Trump nem áll el a kínai importvámok megemelésétől

MH/MTI
 2018. november 27. kedd. 15:48
Donald Trump amerikai elnök megerősítette szándékát a kínai importvámok megemelésére a Wall Street Journal lapnak adott interjúban.

"Nagyon valószínűtlennek" nevezte az elnök, hogy engedne a vámok csökkentését szorgalmazó kínai javaslatnak.

Washington szeptemberben jelentette be, hogy büntetővámot vet ki 200 milliárd dollár értékű kínai importra, 50 milliárd dollárnyi árura már korábban kivetettek pótvámot. A két tétel az Egyesült Államok kínai importjának közel a felét teszi ki. Az amerikai importvám jelenleg 10 százalék, ami 2019. január 1-től 25 százalékra emelkedne. Kína hasonló válaszlépésekkel reagált az amerikai bejelentésre.

Trump az interjúban kilátásba helyezte, hogy a kínai import megemelt vámokkal még nem érintett 267 milliárd dolláros részére is büntetővámot vetnek ki abban az esetben, ha nem sikerül Pekinggel megállapodásra jutni a vitás kérdésekben. Kijelentette, hogy a fennmaradó tételen belül akár a Kínából importált iPhone okostelefonok és laptopok importvámját is készek megemelni.

Kína az amerikai elnök éles hangvétele ellenére is bízik abban, hogy sikerül megállapodásra jutni a vitatott kérdésekben. A pekingi külügyminisztérium szóvivője az elnökök között november elsején lezajlott telefonbeszélgetésen létrejött konszenzusra hivatkozva úgy fogalmazott: bíznak benne, hogy az Egyesült Államok lépéseket tesz, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a találkozó sikerrel záruljon.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő részt vesz a G20-ak hét végén Argentínában megrendezendő csúcstalálkozóján, piaci várakozások szerint személyesen is találkoznak egymással.

