Újabb orosz offenzíva a levegőből

Az orosz hadsereg négy Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 114 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, több mint tízen megsebesültek, és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölte az ukrán légierő, valamint a Harkiv és a Dnyipropetrovszk megyei kormányzó.

Kijev romokban az éjszakai hatalmas orosz drón- és rakétatámadás után

A légierő parancsnokságának keddi Telegram-jelentése szerint a légvédelem az ország északi, keleti és déli régióiban 101 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 15 helyszínen 13 drón és 4 rakéta célba talált, két esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

A Harkiv megyei Beresztyin városát ért rakétatámadásban 11 ember megsebesült, közülük 7-en kórházba kerültek, ahol egyikőjük belehalt a robbanás okozta sebeibe – közölte az Unian hírügynökség Oleh Szinyehubov katonai kormányzó Telegram-csatornájára hivatkozva.

Harkiv megyében korlátozták az elővárosi vonatok közlekedését, néhány járat pedig módosított útvonalon közlekedik a vasúti infrastruktúrában keletkezett károk miatt – jelentette be az Ukrzakjicnicja állam vasúttársaság sajtószolgálata.

Két ember megsebesült a Dnyipro városát ért tömeges dróntámadásokban – tette közzé Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó a hivatalos Telegram-csatornáján. A jelentés szerint több helyen felcsaptak a lángok, infrastrukturális létesítményekben, hat lakóházban, vállalati és közigazgatási épületekben, üzletekben keletkeztek károk. A támadásban megrongálódott egy benzinkút és több mint két tucat gépjármű.

Találat érte az ukrán közszolgálati televízió és rádió helyi szerkesztőségét is, de a támadás idején a munkatársak nem tartózkodtak az épületben, így a csapásnak nincsenek áldozatai.