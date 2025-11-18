Külföld
Újabb orosz offenzíva a levegőből
Áldozatok is vannak
A légierő parancsnokságának keddi Telegram-jelentése szerint a légvédelem az ország északi, keleti és déli régióiban 101 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 15 helyszínen 13 drón és 4 rakéta célba talált, két esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.
A Harkiv megyei Beresztyin városát ért rakétatámadásban 11 ember megsebesült, közülük 7-en kórházba kerültek, ahol egyikőjük belehalt a robbanás okozta sebeibe – közölte az Unian hírügynökség Oleh Szinyehubov katonai kormányzó Telegram-csatornájára hivatkozva.
Harkiv megyében korlátozták az elővárosi vonatok közlekedését, néhány járat pedig módosított útvonalon közlekedik a vasúti infrastruktúrában keletkezett károk miatt – jelentette be az Ukrzakjicnicja állam vasúttársaság sajtószolgálata.
Két ember megsebesült a Dnyipro városát ért tömeges dróntámadásokban – tette közzé Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó a hivatalos Telegram-csatornáján. A jelentés szerint több helyen felcsaptak a lángok, infrastrukturális létesítményekben, hat lakóházban, vállalati és közigazgatási épületekben, üzletekben keletkeztek károk. A támadásban megrongálódott egy benzinkút és több mint két tucat gépjármű.
Találat érte az ukrán közszolgálati televízió és rádió helyi szerkesztőségét is, de a támadás idején a munkatársak nem tartózkodtak az épületben, így a csapásnak nincsenek áldozatai.