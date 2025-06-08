Megváltoztatták a háborúk módját, de nem ez a győzelem útja

A drónok fejlesztése megnehezítette Oroszország számára az új területek elfoglalását, Ukrajna számára pedig azok visszaszerzését.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a Pókháló hadműveletében több mint 20, rendkívül drága orosz bombázót semmisített meg, amelyeket nehéz lesz gyorsan pótolni. A merész csapást egyes elemzők „Oroszország Pearl Harborjának” nevezték – írta Mark Urban brit újságíró a The Timesban.

Hogyan változtatták meg a drónok a háborúzást?

A Pókháló hadművelet rávilágít arra, hogy a fejlett drónok hogyan változtathatják meg a háború menetét – mondja Urban, hozzátéve, hogy az új katonai technológiák megfoszthatják Oroszországot stratégiai előnyeitől.

Megjegyzendő, hogy az Egyesült Királyság Stratégiai Védelmi Áttekintése elismeri a katonai technológia fejlődésének fontosságát, a mesterséges intelligenciától az új érzékelőkig, és 28 alkalommal említi a drónokat.

„A technológia megváltoztatja a háborúzás módját. Az ukrajnai háborúban a drónok ma már több embert ölnek meg, mint a hagyományos tüzérség” – írta John Healey, az Egyesült Királyság védelmi minisztere.

Urban nem zárja ki, hogy az ilyen változtatások a világ számos nagy országának védelmi projektjét elavulttá tehetik, mielőtt megvalósítanák őket. Egyes nyugati katonai szakértők azonban nem biztosak abban, hogy az ukrajnai harcok minden aspektusa más országokra is alkalmazható.

„Feltétlenül ellent kell állnunk a kísértésnek, hogy a drónokra »csodaszerként« tekintsük. Ha megnézzük a katonai technológia történetét, nagyjából 15 évente megjelenik egy »csodaszer«. Ez történt a tankkal, a repülőgéppel, a tengeralattjáróval, a kiberbiztonsági eszközökkel és így tovább. És mi történik ilyenkor? Jól teljesítenek az új eszközök, de aztán megtalálják a helyüket a háború zenekarában” – mondta Richard Barrons tábornok az újságírónak.

Urban felidézte, hogy Nagy-Britannia 100 000 drón vásárlását tervezi Ukrajna számára 2025-ben. Hangsúlyozta, hogy London és Kijev együttműködése lehetővé tette számukra, hogy többet megtudjanak a dróntechnológiáról.

Barrons egy újságírónak nyilatkozva azt sugallta, hogy Ukrajna drónszférában elért sikere az ország bizonyos korlátainak köszönhető. Szerinte ez egy viszonylag olcsó, de nagyon hatékony fegyvertípus.

Emellett Matthew Saville, a Királyi Egyesült Erők Intézetének (RUSI) hadtudományi igazgatója az újságírónak elmondta, hogy a drónok fejlesztése megnehezítette Oroszország számára az új területek elfoglalását, Ukrajna számára pedig azok visszaszerzését.

A jövő fegyverei

Barrons úgy véli, hogy az egyre hatékonyabb ellenintézkedéseknek, a lézerektől a drónlövészet célpontjaiig, vissza kellene billenteniük az ingát a mobilitás felé. Hozzátette, hogy a rossz időjárás jelentősen csökkentheti a drónok dominanciáját a frontvonalakon, miközben a tüzérség továbbra is a célpontok elérésének gyors eszköze marad.

Barrons szerint a drónok csak egy részét képezik egy nagyobb problémának, amely a robotika és a mesterséges intelligencia autonómiája körül forog. Megemlítette a mesterséges intelligencia által vezérelt érzékelőhálózatok létrehozását az űrben vagy a csatatéren, amelyek lehetővé tennék az ellenséges erők szinte azonnali azonosítását.