Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donyecki Népköztársaságban (DNR) található Pokrovszkba (Krasznoarmejszk város ukrán neve) utazott és bejelentette az ukrán tisztviselők lemondását – a politikus erről Telegram-csatornáján nyilatkozott, írta a lenta.ru .

Zelenszkij az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) Egyesített Erőinek (OS) új parancsnokával, Andrij Hnatovval együtt érkezett Pokrovszkba. A politikus megjegyezte, hogy a Pokrovszk irányában kialakult helyzet azonnali megoldásokat igényel.

„Meglepett, hogy néhány tisztviselő nem volt itt hat hónapja vagy annál is tovább” – mondta az ukrán elnök. Megígérte, hogy a megfelelő következtetéseket fogja levonni róluk.

Korábban Zelenszkij menesztette az AFU OS korábbi parancsnokát, Jurij Szodolt. Szodol kevesebb mint fél éve, 2024 februárjától töltötte be az AFU OS parancsnoki posztját.