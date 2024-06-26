2026. január 11., vasárnap

Külföld

Zelenszkij bejelentette a lemondást

A kialakult helyzet azonnali megoldásokat igényel

MH
 2024. június 26. szerda. 12:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donyecki Népköztársaságban (DNR) található Pokrovszkba (Krasznoarmejszk város ukrán neve) utazott és bejelentette az ukrán tisztviselők lemondását – a politikus erről Telegram-csatornáján nyilatkozott, írta a lenta.ru.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Hannes Albert

Zelenszkij az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) Egyesített Erőinek (OS) új parancsnokával, Andrij Hnatovval együtt érkezett Pokrovszkba. A politikus megjegyezte, hogy a Pokrovszk irányában kialakult helyzet azonnali megoldásokat igényel.

„Meglepett, hogy néhány tisztviselő nem volt itt hat hónapja vagy annál is tovább” – mondta az ukrán elnök. Megígérte, hogy a megfelelő következtetéseket fogja levonni róluk.

Korábban Zelenszkij menesztette az AFU OS korábbi parancsnokát, Jurij Szodolt. Szodol kevesebb mint fél éve, 2024 februárjától töltötte be az AFU OS parancsnoki posztját.

