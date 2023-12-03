Amerikai tábornok: Nincs katonai megoldása az ukrajnai konfliktusnak

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusnak nem lesz tisztán katonai megoldása – vetette fel Charles Brown Jr. tábornok az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, olvasható az oroszhirek.hu -n megjelent cikkben.

Egy drónvadász csapat ukrán katonái mutatják a médiának egy állítólag lezuhant, festett, fekete színű, orosz indítású drón egy részét egy német Gepard légvédelmi harckocsi mellett Kijev külvárosában, 2023. november 30-án

A kaliforniai Simi Valleyben szombaton tartott Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon Brownt az ukrajnai harcok lehetséges kimeneteléről kérdezték – arról, hogy az azzal végződik-e, hogy Kijev „visszavesz mindent, amit vissza szeretne kapni”, vagy „valamilyen másfajta tárgyalásos fegyverszünettel [Vlagyimir] Putyin orosz elnökkel”.

Az amerikai tábornok válaszában azt mondta, hogy „egyetlen katonai konfliktust sem lehet teljesen csak katonai eszközökkel megoldani. A végén diplomáciai megoldással végződik”.

„TUDJA, NEM TUDOM MEGJÓSOLNI, HOGY A JÖVŐBEN HOGYAN FOG VÉGZŐDNI, DE ÚGY GONDOLOM, HOGY MI [AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK] SEGÍTHETÜNK ENNEK ALAKÍTÁSÁBAN” AZZAL, HOGY TOVÁBBRA IS TÁMOGATJUK UKRAJNÁT, KÉPESSÉGEKET BIZTOSÍTUNK SZÁMUKRA – HANGSÚLYOZTA.

Brown, aki október 1-jén lett a legmagasabb rangú amerikai katonatiszt, Mark Milley helyére lépve, elmondta, hogy „meglehetősen rendszeresen” kommunikál az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, Valerij Zaluzsnij tábornokkal.

Washington támogatása Kijevben „részben azért fontos, mert Oroszország az egyik olyan kihívásunk, amelyet az amerikai nemzetbiztonsági és nemzetvédelmi stratégiában rögzítettünk, és az ott elvégzendő munka fontos ahhoz, hogy hosszú távon jobb helyre kerüljünk” – magyarázta.

Novemberben Zaluzsnij azt mondta, hogy a frontvonalon a helyzet „patthelyzetbe” került, és hogy Ukrajna valószínűleg nem fog áttörést elérni, hacsak valamilyen meglepő nyugati technológiai fejlesztés nem ad döntő előnyt Oroszországgal szemben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más vezető tisztségviselők kezdetben elutasították ezt az értékelést.

A héten azonban Zelenszkij a közösségi médiában bejelentette, hogy a kijevi erők megkezdik az erődítmények építését, elismerve, hogy a június elején kezdődött ukrán ellentámadás nem hozta meg a kívánt eredményeket.

„A háború új szakaszába léptünk, és ez tény” – mondta az AP-nek adott csütörtöki interjújában. Arra a kérdésre, hogy van-e nyomás az Egyesült Államok és szövetségesei részéről, hogy tárgyaljanak békemegállapodásról Oroszországgal, Zelenszkij azt válaszolta: „Egyelőre ezt nem érzem”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Kijevet és a Nyugatot hibáztatta, amiért nem mutatnak érdeklődést a konfliktus békés rendezése iránt. A diplomáciában „két ember kell a tangóhoz”, de Ukrajna és külföldi támogatói továbbra is „szóló breaktáncot járnak” – mondta Lavrov.