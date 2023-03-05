Az Azov-parancsnokság megsemmisítéséről számolt be az orosz katonai szóvivő

Megsemmisítették az orosz erők az ukrán Azov-alakulat parancsnoki állását a Zaporizzsja megyei Marijivka falu közelében – közölte ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve.

A tábornok az elmúlt egy nap alatt felszámolt ukrán katonai objektumok és haditechnikai eszközök között sorolt fel két további vezetéspontot, egy drónirányító és egy rádióelektronikai harcra létrehozott központot, egy tüzérségi és rakétaraktárt, egy Buk–M1-es légvédelmi rakétarendszert, egy Mi–8-as helikoptert, valamint egy amerikai gyártmányú M777-es vontatott és egy M109-es önjáró tarackot.

Konasenkov az ukrán fegyveres erők személyi állományában elszenvedett veszteséget mintegy 540 főben adta meg, akik közül több mint 210 katona a Donyeck körzetében folytatott harcok során esett el.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közlése szerint a tárca vezetője, Szergej Sojgu a „különleges hadművelet” övezetében, az egyesített hadseregcsoport törzsében hallgatta meg a parancsnokok beszámolóját a fronton kialakult helyzetről és terveiről. Sojgu a tájékoztatás szerint szombaton a donyecki régióban tartott szemlét.

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának tagja a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy az ukrán hadvezetés három és fél ezer, Nagy-Britanniában kiképzett katonát vezényelt a régió általa ellenőrzött területeire.

Rogov arról is beszélt, hogy az ukrán hadsereg – erőit főleg Dnyipropetrovszk megyébe összpontosítva – offenzívát készít elő az Azovi-tenger partvidékének elérésére azzal a céllal, hogy elvágja az Oroszország és az általa 2014-ben elcsatolt Krím félsziget közötti szárazföldi összeköttetést.

Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről, köztük Donyeckből jelentettek ukrán tüzérségi támadást vasárnap a helyi hatóságok. A csapások következtében a luhanszki régióban lévő Liszicsankszkban egy civil életét vesztette, hét pedig megsebesült.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) helyszínelőket küldött a donyecki régióban lévő Volovahába, ahol vasárnap két HIMARS-rakéta csapódott be. A RIA Novosztyi szerint a csapások célpontja az a megemlékezés lehetett, amelyet a donyecki szakadárok egy éve elesett egyik parancsnoka, Vlagyimir Zsoga tiszteletére rendeztek.