Nem törli Bécs a vitatott iszlámtérképet

Kritikák kereszttüzébe került Susanne Raab osztrák integrációs miniszter az úgynevezett „iszlám térkép” miatt. A néppárti politikus a múlt hét végén mutatta be a politikai iszlám elleni programját. „Végre átláthatóságot kell teremtenünk a politikai iszlám tekintetében. A politikai iszlám mérgező a társadalmunkra, és szembemegy az integrációval” – mondta újságíróknak a tárcavezető.

A térképen jelölt szervezetekhez – köztük mecsetekhez, egyesületekhez – részletes leírás tartozik irányultságukról, tevékenységi körükről, céljaikról, múltjukról, jelenükről, sőt külföldi kapcsolataikról is – idézte fel az MTI. Ausztriában 623 muszlim intézmény működik, közülük 230 a zöld–baloldali vezetésű Bécsben.

Raab hangsúlyozta, hogy „nem a muszlimok, hanem a politikai iszlám elleni harcról van szó, mégpedig a vallásukat szabadon és békésen gyakorló muszlimok védelmében is”. Ennek ellenére azonban több irányból is iszlamofóbiával vádolták meg a politikust.

Az Európa Tanács antiszemita és muszlimellenes gyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépésért felelős különleges képviselője, Daniel Holtgen a térkép visszavonására szólította fel az osztrák kormányt. Osztrák híradások szerint Raab halálos fenyegetéseket is kapott a sajtótájékoztatóját követően. A térképet a főváros szocialista polgármestere, Michael Ludwig is bírálta. Muszlim szervezetek azt kifogásolták, hogy olyan intézmények is térképre kerültek, amelyeknek nincs semmilyen iszlamista, antidemokratikus kötődésük.

Susanne Raab a fenyegetések és kritikák ellenére kedden is kiállt a térkép mellett. A német Die Weltnek azt nyilatkozta, semmiképpen sem a muszlimokat akarják bírálni, hanem a politikai iszlám, a szélsőségesség melegágya ellen veszik fel a harcot. Megjegyezte, a szélsőségesek így nem bújhatnak demokratikusnak tűnő szervezetek mögé.