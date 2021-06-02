Külföld
Nem törli Bécs a vitatott iszlámtérképet
Megfenyegették a minisztert
A térképen jelölt szervezetekhez – köztük mecsetekhez, egyesületekhez – részletes leírás tartozik irányultságukról, tevékenységi körükről, céljaikról, múltjukról, jelenükről, sőt külföldi kapcsolataikról is – idézte fel az MTI. Ausztriában 623 muszlim intézmény működik, közülük 230 a zöld–baloldali vezetésű Bécsben.
Raab hangsúlyozta, hogy „nem a muszlimok, hanem a politikai iszlám elleni harcról van szó, mégpedig a vallásukat szabadon és békésen gyakorló muszlimok védelmében is”. Ennek ellenére azonban több irányból is iszlamofóbiával vádolták meg a politikust.
Az Európa Tanács antiszemita és muszlimellenes gyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépésért felelős különleges képviselője, Daniel Holtgen a térkép visszavonására szólította fel az osztrák kormányt. Osztrák híradások szerint Raab halálos fenyegetéseket is kapott a sajtótájékoztatóját követően. A térképet a főváros szocialista polgármestere, Michael Ludwig is bírálta. Muszlim szervezetek azt kifogásolták, hogy olyan intézmények is térképre kerültek, amelyeknek nincs semmilyen iszlamista, antidemokratikus kötődésük.
Susanne Raab a fenyegetések és kritikák ellenére kedden is kiállt a térkép mellett. A német Die Weltnek azt nyilatkozta, semmiképpen sem a muszlimokat akarják bírálni, hanem a politikai iszlám, a szélsőségesség melegágya ellen veszik fel a harcot. Megjegyezte, a szélsőségesek így nem bújhatnak demokratikusnak tűnő szervezetek mögé.