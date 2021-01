Véleményterror az online térben

Brüsszelben, Párizsban és Berlinben is bírálták a napokban, hogy mások mellett a Twitter és a Facebook is felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök közösségimédia-fiókjait.

A továbbiakban nem elfogadható, hogy a „közösségimédia-óriások” egyedül, bármilyen átláthatóság, elszámoltathatóság és párbeszéd nélkül hozzanak meg kulcsfontosságú döntéseket az online tartalmak eltávolításával kapcsolatban – fejtette ki hétfőn az Európai Bizottság egyik illetékese az Európai Parlament belső piacért felelős szakbizottságának. Ugyanaznap Thierry Breton belső piacért felelős francia biztos is felhívta a figyelmet arra, mekkora hatalma van a közösségi oldalaknak, és milyen veszélyeket rejt magában a társadalmi élet digitális térbe való szervezése.

Lapunk tegnapi megkeresésére az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a közösségi platformok saját felelőssége szabályzatuk betartatása, mindazonáltal a brüsszeli testület nemrég javaslatot tett egy olyan jogszabályi keretrendszer megalkotására, amely biztosítja, hogy a nagy közösségi oldalak hatalma a közbeszéd felett elszámoltatható, átlátható és világos elveknek megfelelő legyen.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Angela Merkel német kancellár problémásnak nevezte az amerikai elnök fiókjainak felfüggesztését. Szóvivője, Steffen Seibert útján hétfőn közölte, a szabad véleménynyilvánítás elemi fontosságú szabadságjog, s ezen alapvető jogot csak a hatályos törvények által meghatározott kereteken belül lehet korlátozni, nem a közösségi oldalak vezetésének döntése alapján.

Francia politikusok is osztották Merkel aggodalmait. Bruno Le Maire gazdasági miniszter szerint a digitális oligarchia fenyegetést jelent az országokra és a demokráciákra. Gabriel Attal kormányszóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy nincsenek a törvény által meghatározott specifikus kritériumai annak, milyen esetben hallgattathat el a közösségi média egy közszereplőt. Francois-Xavier Bellamy néppárti EP-képviselő rendkívül aggasztónak nevezte Trump felfüggesztését. Mint mondta, ha egy demokratikusan megválasztott vezetőt elnémíthat egy közösségi oldal, akkor bárkivel megteheti. Bellamy a Sud Radiónak azt mondta, a vezető közösségi oldalak ideológiailag szélsőségesen elfogultak, inkább ez motiválja őket, mintsem az erőszakra való felbujtás visszaszorítása. Hangsúlyozta, a demokráciához hozzátartozik, hogy el kell fogadni a nekünk nem tetsző véleményeket is.

Christiane Feral-Schuhl francia jogász az AFP hírügynökségnek azt mondta, a közösségi médiában tetten érhető cenzúra transznacionális szintű problémát jelent, aminek megoldására a jog önmagában nem elég. Christiane Feral-Schuhl álláspontja szerint átlátható eljárás kell a felhasználók felfüggesztéséhez, akiknek képeseknek kell lenniük arra, hogy akár bíróságon is megtámadják a döntést.

Figyelmeztetés a hazai konzervatív jobboldalnak Kovács István Fotó: MH „Donald Trump és a közösségi média kapcsolata olyan történet, amiből egyszer biztosan hollywoodi szuperprodukció lesz” – fogalmazott lapunknak Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója (képünkön). Emlékeztetett,

a Twitter és a Facebook is egyértelműen beleavatkozott a választásokba, bár motivációjuk eltérő volt. Kovács kifejtette, „míg Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója meggyőződéses neomarxista, Mark Zuckerberg esetében egyáltalán nem lehet ilyenfajta ideológiai elköteleződésről beszélni. A Facebook ura korábban kifejezetten megpróbált szembeszállni George Sorossal, de miután alulmaradt, nem maradt más választása, mint beleállni a Trump elleni hadviselésbe.” Mint mondta, a kérdés innentől az, hogy „a Demokrata Párt és a közösségi média szentségtelen szövetsége” fennmarad-e a választások után, és külföldi választásokba is megpróbálnak-e beavatkozni, vagy egyszeri esetről volt szó. Rámutatott, a kérdés különösen fontos magyar szempontból, hiszen jövőre nálunk is választások lesznek. „Óva intenék minden magyarországi konzervatív, jobboldali embert attól a hozzáállástól, hogy hanyagoljuk a közösségi médiát, mert ott úgyis bukásra vagyunk ítélve” – figyelmeztetett.

Röviden

Blokkolta hálózatán a Twitterhez és a Facebookhoz való hozzáférést az amerikai Idaho államban működő Your T1 WIFI nevű szolgáltató – írta meg a Vice. A cég azután lépett, hogy a két vezető közösségi oldal felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök fiókjait. A szolgáltató álláspontja szerint a közösségi oldalak túllépték a hatáskörüket. A két oldalt mostantól csak külön kérésre teszik elérhetővé, mint írták körlevelükben, előfizetőiknek elege lett a közösségi oldalakon tapasztalt cenzúrából.

Múlt péntek óta mintegy hetvenezer felhasználót függesztett fel a Twitter – számolt be a Reuters. A közösségi oldal hétfő esti hivatalos közlése szerint a szankciók szélsőjobboldaliakat sújtanak, akik a QAnon-mozgalomhoz köthető összeesküvés-elméleteket terjesztenek.

Beperelte a Parler a webszervereit üzemeltető Amazont hétfőn, amiért a techóriás elérhetetlenné tette a közösségi oldalt. Előzőleg az Apple és a Google is levette alkalmazáskínálatából a Parlert, amely cenzúramentes alternatívát kínált a nagy közösségi oldalak helyett. A platform népszerűvé vált a Twitteren és a Facebookon rendszeresen korlátozott jobboldaliaknak, a sajtó szerint a Capitoliumhoz szervezett tüntetésre is mozgósítottak rajta felhasználókat. A Cybernews internetes szakportál közlése szerint hackerek mintegy hetven terabyte-nyi, önként közzétett adatot másoltak le az oldalról, mielőtt az elérhetetlenné vált volna. Az egyik hacker arról számolt be, hogy több mint egymillió videót sikerült megszerezniük, köztük törölt felvételeket is.