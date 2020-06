Cenzúrát alkalmazhatnak George Soros emberei

Tele van baloldaliakkal és George Soros szövetségeseivel, valószínűleg korlátozni fogja a konzervatív tartalmakat a Facebook újonnan felállított felügyelőbizottsága – írta a napokban megjelent elemzésé­ben a Judicial Watch amerikai konzervatív jogvédő szervezet. Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a jelenleg húsz-, később negyventagú testület egyfajta legfelsőbb bíróság a közösségi oldalon, a vitás kérdésekben az övék az utolsó szó. A hivatalos tájékoztatás szerint a felügyelő­bizottság tagjai a szólás­szabadság, a digitális jogok, a vallás­szabadság, a szerzői jog, az online biztonság, az internetes cenzúra és az emberi jogok szakértői, korábbi bíró, kormányzati tisztségviselő és újságíró is van köztük.



A Judicial Watch cikke szerint a testület tagjainak több mint fele kötődik valamilyen módon George Soroshoz, többen is nyíltan támadták Donald Trump amerikai elnök politikáját, valamint nagy összegekkel támogatták a Demokrata Pártot. A jogvédő szervezet idézte a New York Post egyik cikkét, amely szerint a felügyelőbizottság a baloldali cenzúra receptje. A Judicial Watch elsőként emelte ki Sajó Andrást, az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi alelnökét, a Soros-féle Közép-európai Egyetem (CEU) jogi karának alapító dékánját. A cikkben aggasztónak nevezték a mély szálakat, amelyek Sajót Soroshoz kötik. Emlékeztettek, Soros a Nyílt Társadalom Alapítványokon (OSF) keresztül támogatja a legitim kormányok destabilizálását, a nemzeti határok és identitások eltörlését, felkeléseket finanszíroz, és politikai haszonszerzésből szítja a migrációt. A testület társelnökei közt van Catalina Botero Marino, egy abortuszpárti szervezet vezetőségi tagja, valamint Helle Thorning-Schmidt volt dán kormányfő, több civil szervezet vezetőségi tagja – mind olyan NGO-k­ban dolgoznak, amelyeket

az OSF támogat.



Soros egyébként néhány hónapja a New York Timesban arról írt, hogy a közösségi oldalnak nagy szerepe volt Donald Trump amerikai elnök 2016-os megválasztásában, és alighanem hozzájárul majd az újraválasztásához is, továbbá Zucker­berget és Sheryl Sandberg ügyvezető igazgatót csak a profitmaximalizálás érdekli, ezért el kell őket távolítani a Facebook vezetőségéből, ha kell, kényszerrel.



Varga Judit igazságügyi miniszter kedden számolt be arról a Face­bookon, hogy a Digitális Szabadság Bizottság levélben fordult a közösségi oldal regionális igazgatójához.



Hangsúlyozta, mindenképpen tisztázni kell, hogy a felügyelőbizottság eljárásában az átláthatóság és a politikai semlegesség követelményei teljesülnek-e, illetve hogy a testület milyen viszonyban áll a jogviták eldöntésére egyébként hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságokkal.



Felidézte, a Digitális Szabadság Bizottságot azzal a céllal hozták létre, hogy a technológiai óriáscégek működését a demokratikus alapjogok, a személyes szabadságjogok és a jogállamiság szempontjából vizsgálják.