Olaszország az egész világ előtt újranyitja határait

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezők, június 15-től pedig az összes többi beutazó előtt megnyitja határait, miközben az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése, valamint a büféreggeli sem.

Olaszország igazi újraindulásának dátuma június 3. lesz, amikor az olaszok elhagyhatják tartományaikat, és szabadon utazhatnak az országon belül.

Luca Zaia, az északkelet-Veneto tartomány kormányzója „szép jelzésnek” nevezte, hogy az országot egyszerre nyitják meg különbségtétel nélkül a járványtól megkímélt déli és a gócpont északi régiók között. Az egyidejű nyitást „érthetetlennek” nevezte Vincenzo De Luca, a déli Campania tartomány elnöke hangsúlyozva, hogy a régióban továbbra is kötelező a szájmaszk viselete a szabadban is. Ezt Venetóban hétfőtől eltörölik. A déli régiók vezetői, többek között Szicília és Szardínia kormányzója nem zárta ki, hogy a karanténintézkedések országos eltörlése ellenére tartományi szinten korlátozásokat vezethetnek be a kívülről érkezők esetében.

Június 3-tól Olaszország külső határait is megnyitja az EU-ból és Nagy Britanniából érkezők előtt, akikkel szemben a karanténkötelezettséget is megszüntetik. Ezzel szemben az olaszok még nem utazhatnak szabadon számos EU-tagállamba, és Nagy Britanniában karantén alá helyezik őket. Június 15-tól az EU-n kívüli beutazók is szabadon léphetnek be Olaszországba. „Készen állunk a külföldiek fogadására”- hangoztatta a kölcsönösség elvét szorgalmazó Luigi Di Maio külügyminiszter, aki június 5-én Németországban, június 6-án Szlovéniában, 9-én Görögországban egyeztet az olaszokra kivetett korlátozások eltörléséről. A vasárnapi olasz sajtó adatai szerint az olaszok előtt jelenleg 22 EU-ország tartja zárva határait. Június közepén fejeződik be az iskolai távoktatás, mintegy 7 millió olasz veheti ki szabadságát az egyelőre kevésbé forró nyárkezdeti hetekben.

Június közepétől Olaszországban megnyitják a nyári gyerektáborokat, valamint újraindulhatnak a mozik, színházak, koncerttermek és szórakozóhelyek, többek között a diszkók is.

Továbbra is tilos lesz viszont az öleléssel vagy csókkal történő köszöntés, legalábbis, utcai találkozás esetén. A rokonok továbbra sem kísérhetik a beteget a kórházak elsősegély osztályára, nem engedélyezett még az értekezletek, munkatalálkozók és kongresszusok megrendezése sem. Az idősotthonokat sem lehet még látogatni. A presszókban, éttermekben és szállodákban továbbra is tilos a büféreggeli és büféebéd rendezése. A Corriere della Sera római kiadása szerint a főváros szállodáinak 90 százaléka nem nyitott újra turisták hiányában.