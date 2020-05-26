A magyarok is utazhatnak szerdától Csehországba és Szlovákiába

Szerdától kezdve a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok legfeljebb 48 órára, azaz két napra szabadon utazhatnak egymás országába anélkül, hogy negatív koronavírustesztre lenne szükségük, illetve karanténba kellene vonulniuk - közölte Tomás Petrícek cseh külügyminiszter kedden Prágában.

Éjféltől Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat egymás állampolgárai számára - erősítette meg újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Kolozsváron, a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter elmondta: hétfőn éjjel és kedden reggel abban állapodott meg a cseh és a szlovák kollégájával, hogy éjféltől azon a magyar, szlovák és cseh állampolgárok számára teszik lehetővé az országaikban való karanténmentes tartózkodást, akik tartózkodása a másik ország területén nem haladja meg a 48 órát.

„Mi megengedjük a szlovákoknak, hogy 48 órát Magyarországon töltsenek karanténkötelezettség nélkül, a szlovákok ugyanezt megengedik a magyar állampolgároknak. Ugyanez van cseh-szlovák vonatozásban, és ugyanez lesz magyar-cseh vonatkozásban” - részletezte a miniszter.

Kifejtette: amikor magyar állampolgár Csehországba utazik, azt a szlovákok megengedik, azonban a visszafelé utat már nem engedik meg a saját területükön, ezért azt Ausztria felé kell majd megejteni a magyar állampolgároknak.

Ugyanez a helyzet a Magyarországról hazautazó csehek vonatkozásában is.

A cseh-szlovák utazási megállapodásról már hétfőn a Twitteren tájékoztatott Andrej Babis cseh miniszterelnök.

„Örülök, hogy szerdától ilyen lehetőség nyílik a magyarországi utazásokra is” - olvasható a külügyminiszter CTK hírügynökségnek kedden küldött közleményében.

A utazás engedélyezésének technikai részleteiről - például hogyan és kik fogják ellenőrizni a 48 órás határidőt - a tárgyalások folyamatban vannak - tette hozzá a cseh diplomácia irányítója. Megerősítette, hogy a cseh határokon csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket fognak végezni.

Petrícek elmondta: osztrák kollégáját, Alexander Schallenberget is megszólította, hogy Ausztria is csatlakozzon a megállapodáshoz, egyelőre azonban nem kapott választ.

A cseh kormány hétfői döntésének értelmében kedden újra megnyílt az összes közúti és vasúti átkelőhely a cseh-német és a cseh-osztrák határon. A Csehországba lépéskor azonban kötelező a negatív koronavírusteszt felmutatása, anélkül az érintett utazóra kéthetes karantén vár. Az utazókat a cseh hatóságok csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor Jan Hamácek belügyminiszter a tárca honlapján felhívta a figyelmet arra, hogy kimondottan turizmus céljából külföldi állampolgárok továbbra sem utazhatnak Csehországba.

