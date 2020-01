Visszaüthet a Donald Trump elmozdítását célzó kísérlet

Ritka az amerikai történelemben az impeachment eljárás, és a mostaniból a jogi elem is hiányzik, mert a demokraták semmit nem tudnak bizonyítani – mondta lapunknak Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott intézetvezetője, aki szerint az egész folyamat fordítva is elsülhet, mert az amerikai választóknak elegük van a botrányokon csámcsogó politikából.

– Mennyi valószínűsége van annak, hogy megvalósulhat Donald Trump amerikai elnök leváltása az impeachment folyamatában?

– Elég kevés az esély arra, hogy végigmenjen a folyamat. Ez a negyedik alkalom, hogy az impeachment nek nekifutnak: Andrew Johnson, Richard Nixon és Bill Clinton esetében kezdtek ilyen eljárásba. Nixon lemondott, mielőtt lefolyt volna az impeachment , Clinton esetében pedig elakadt a szenátusnál. Andrew Johnson esetében egy hajszállal, de szintén leszavazta a szenátus. Az impeachment az Egyesült Államok eleve nem hosszú történe­tében nem gyakori.

– Mennyiben alkotmányjogi és mennyiben politikai kérdés ez az eljárás?

– Ez egy politikai folyamat, aminek van egy jogi eleme. Az amerikai alkotmány leírja, hogy az elnök elmozdítható hivatalából, hogyha hazaárulás, vesztegetés vagy egyéb bűncselekmény miatt elítélik. Ez azt jelenti, hogy lennie kellene egyfajta büntetőeljárásnak. Az alapító atyák nem mentek bele a részletekbe, hogy pontosan milyen konkrét esetekben lehet ezt megtenni, de a vesztegetést külön is említik. Azért érdekes, mert az ukránügy kapcsán ez felvetődött, de ha megnézzük a demokraták által az impeachment eljárásban beterjesztett vádpontokat, nincs köztük a vesztegetés. Ez egyszerűen azért van, mert nem tudják tárgyilagosan bizonyítani. Ehhez egyébként szándékot is kellene bizonyítani, azonban a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés szövegéből és meghallgatásokból azóta sem sikerült egyértelműen kimutatniuk, hogy Donald Trump meg akarta vesztegetni az ukrán elnököt. Az első változat az volt, hogy a katonai segélyt tartotta vissza, ami ha így lett volna, akkor egyértel­műen vesztegetés és egyértelműen jogos alap az impeachment eljáráshoz, főleg, mert törvény írta elő a segély átadását. Ezt nem tudták bizonyítani. Utána bedobták azt, hogy személyes találkozóért cserébe kéri azt az elnök, hogy vizsgálja meg Joe Biden és fia ukrajnai ügyeit, de ezt sem sikerült bebizonyítani. Az egész egy politikai folyamat, és kellene lennie egy jogi elemnek is, de látszik, hogy ez hiányzik. Egy politikai közjátéknak lehetne nevezni. Amúgy is részben az, mert az impeachment-szavazások mindig jelzik az elnök népszerűségét is, mert sokszor a képviselők és a szenátorok úgy szavaznak, hogy figyelembe veszik azt is, hogy hatna a szavazatuk az újraválasztásuk esélyeire.

– A demokraták is valószínűleg tudják, hogy ez a szavazás a szenátuson elbukik, mennyiben szánhatják az impeachment et már inkább a 2020-as kampány részének?

– Szerintem ez abszolút a kampányról szól. A képviselőházi szavazást egy nappal a demokrata elnökjelölt-aspiránsok újabb vitája előtt tartották, és ez több elemző szerint nem véletlen. Papírforma szerint Joe Biden a legesélyesebb, hogy a demokraták elnökjelöltje legyen, de az eddigi teljesítményekből kiindulva elég gyenge a felhozatal. Abból a szempontból legalábbis biztosan, hogy melyikük tudná legyőzni Donald Trumpot a választáson. Nem tudni, melyikük tudna kiállni Trump karakán stílusa ellen. Valószínűleg nyitni akartak még egy frontot Trump ellen az impeachment tel. Ez egy veszélyes játék, mert vissza is üthet.

– Milyen erős jogi alappal bírnak a hivatalosan beterjesztett vádpontok?

– Az impeachment vádpontok közül az első a hatalommal való visszaélés és a magánérdek előtérbe helyezése a nemzeti érdekkel szemben. A nemzeti érdek egy nagyon tág fogalom. Mitch McConell, a republikánusok szenátusi frakcióvezetője mondta azt, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, mert ez nem konkrét bűntény, ha valaki szerint az elnök nem a nemzeti érdeket képviseli, ott a választás, le lehet váltani. A másik vádpont a kongresszus akadályozása. Ilyen bűncselekmény megint nem létezik. Mindenki ismeri az igazságszolgáltatás akadályoztatását, ami bűntény, és amivel Nixont vádolták is, de az, hogy Trump arra kérte munkatársait, hogy ne jelenjenek meg a kongresszusi meghallgatásokon, nem bűncselekmény. Akkor lenne az, ha bírósági döntés kötelezné őket a megjelenésre, és az elnök távolmaradásra utasítaná őket. De a demokraták nem jutottak el a bíróságokig, mert olyan gyorsan el akarták indítani az eljárást és kongresszus elé vinni az ügyet.

– Miért ragaszkodnak akkor mégis az elnök leváltását célzó eljáráshoz?

– A demokraták építik azt a narratívát, hogy azért kell Trumpot leváltani, mert elcsalta a 2016-os választást is, el fogja csalni a 2020-ast is, ha hagyják. Al Green demokrata képviselő már 2017-ben bedobta az impeachment gondolatát, és már akkor erre hivatkozott. Akkor ez még nem volt uralkodó narratíva, de most már a Demokrata Párt sok politikusa mondja ezt, és a CNN televí­ziós csatornán is rendszeresen találkozni lehet vele. Ez kétélű fegyver, mert polgárháborús hangulat alakulhat ki, és saját szavazóik bizalmát is megingathatják a választásban és az intézményrendszerben. Egy folyamatot jelez az, hogy amikor a 2016-os kampányban Trump arról beszélt, hogy a választás előre le van játszva, és a „mélyállam”, az államigazgatásba beépült demokrata csoport Hillary Clintont segíti, majd kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy ha veszítene, elfogadná-e az eredményt, sok kritikát kapott republikánus és demokrata oldalról egyaránt, mondván, a választási eredményt nem lehet vitatni. Azóta fordult a kocka. A rengeteg szivárogtatás 2016 óta, a média viselkedése, az FBI néhány lépése mind-mind erősítették Trump akkori narratíváját. Azóta pedig a demokraták is hasonló állításokat fogalmaznak meg. Az impeachment is úgy indult egyébként, hogy volt egy belső vészharangkongató. Összességében Trump szavazói az egész ügyben valószínűleg az elnök állításainak beigazolását láthatják, ami miatt fordítva sülhet el a demokraták terve.

– A 2020-as elnökválasztás kapcsán szóba került már Joe Biden, de kik jöhetnek még szóba esélyes demokrata elnökjelöltként? Elizabeth Warren és Bernie Sanders? Melyikükkel járnának a legjobban a demokraták, kinek lenne esélye legyőzni Trumpot?

– Bidennel járnának a legjobban a demokraták. Tavaly még lesöpörtem az egyetlen ellenérvet vele szemben, mégpedig azt, hogy öreg. De az amúgy is bakikról híres Bidenen nagyon érződik az öregedés, és egyre többször hibázik. De továbbra is úgy gondolom, hogy ő a legalkalmasabb, neki van tapasztalata a hatalommal. Egy veterán politikus. Warrennek és Sandersnek is van szenátusi tapasztalata, de nyomába se érnek Bidennek. Ami nagy előnye Joe Bidennek, hogy ő tűnik talán a legmérsékeltebbnek az esélyesek közül adózásban és egészségügyben. Abortuszügyben a republikánusok persze nem neveznék Bident mérsékeltnek. Az említett hármas mellett negyedikként talán Pete Buttegieg hozható fel, de ő még nagyon fiatal, nem találja a hangot a fekete szavazókkal, és a viták alatt kiesett a mérsékelt szerepből. Mindenesetre a felmérések szerint csak Bidennek van esélye legyőzni Trumpot. De egyre több elemző gondolja úgy, hogy Trump újrázni fog, mert a demokraták nagyon megosztottak, és úgy tűnik, hogy még az impeachment is visszájára sül el, főleg a billegő körzetekben.

– A demokraták az időközi választásokra, Donald Trump pedig a brit választásra hivatkozik: utalhat-e bármelyik a 2020-as elnökválasztás eseményeire?

– Az időközi választásokból azt a tanulságot lehet levonni, hogy a protestszavazat nagy szerepet játszhat, és felboríthat minden számítást. A klasszikusan republikánus Kentucky államban nemrég a demokraták meg tudták nyerni a kormányzóválasztást. A republikánus politikusok azelőtt a dilemma előtt állnak, hogy átvegyék-e Trump stílusát, és az a tapasztalat, hogy Trumpból csak egy van, csak neki áll jól ez a trollkodós stílus. Kentuckyban nem voltak vevők erre az emberek egy másik republikánus politikustól, és sokan adhattak le protestszavazatot is. A brit választás pedig azt mutatja meg, hogy az embereknek elegük van abból, hogy a politikai elit botrányokra száll rá, megoldani ellenben nem tudja őket, csak gumicsontként csámcsog rajtuk. A kulcsmondatot egy amerikai ismerősömtől hallottam, amikor megkérdeztem, hogy nem zavarja-e, hogy Trump miket twittel: „Ha van humorérzéked, helyén tudod kezelni, és továbblépsz.” Azokat, akik túl tudnak lépni ezeken a dolgokon, zavarhatja, hogy a média és a politikusok ezeken csámcsognak ahelyett, hogy valós problémákkal foglalkoznának.