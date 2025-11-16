Harminchét embert vádoltak meg a halálos diszkótűz miatt

Észak-Macedónia fővárosában ismét fellángolt az elégedetlenség. A diszkótűz következményei miatt több ezren vonultak utcára, igazságot követelve az áldozatok családjaival együtt.

A feszültséget tovább fokozza, hogy a tragédia miatt indult bírósági eljárás napokon belül megkezdődik, ami miatt egyre nagyobb a társadalmi nyomás. A tüntetők szerint túl sokáig húzódik az ügy, és a felelősöknek végre számot kell adniuk tetteikről.

A diszkótűz tragédiája, amely márciusban 63 ember halálát okozta, hónapokkal a történtek után is mély sebeket hagyott Észak-Macedóniában. Szkopjéban több ezren gyűltek össze, hogy a november 19-én kezdődő tárgyalás előtt hallassák hangjukat, és nyomást gyakoroljanak a hatóságokra - tájékoztat a Reuters alapján az origo.hu.

Mi okozhatta a diszkótűz gyors terjedését?

A Kocani éjszakai klubban tartott koncert közben a keletkezett tűz percek alatt terjedt szét a tetőszerkezeten, miután a pirotechnikai eszközök szikrái lángra lobbantották a gyúlékony borítást. A klub engedély nélkül működött, és mindössze egyetlen kijárat állt rendelkezésre, ami tömegpánikot és súlyos tragédiát okozott.

Az áldozatok hozzátartozói feketébe öltözve, szeretteik fényképével a kezükben vonultak a tömeg élén. A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy 37 vádlott ellen csak most indul eljárás, és attól tartanak, hogy végül nem történik felelősségre vonás.

A tragédia miatt indított büntetőeljárás első tárgyalása november 19-én kezdődik. A tüntetők remélik, hogy a bíróság nem hagyja, hogy a felelősök kibújjanak a következmények alól, és végre lezárulhat egy fájdalmas fejezet az ország történetében.