Drágul júniustól a fővárosi közlekedés

Június 1-jétől módosul több alkalmi jegytípus ára a Budapesti Közlekedési Központnál, a módosítás célja, hogy a főváros a befolyó többletbevételből gyorsabb, kényelmesebb és jobban működő közösségi közlekedést biztosítson Budapest lakói és a fővárosban közlekedők számára – közölte a BKK.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a képviselők elfogadták a társaság 2025-re vonatkozó üzleti tervét, amelynek prioritásait a 2025-2030-as időszak vállalati stratégiája jelölte ki, továbbá a közgyűlés arról is határozott, hogy júniustól módosítja több BKK-termék árát. Mint írták, a jegyárak kiigazítása a város fenntartható működésének része, „a forint értékének romlása és a jövőbeni fejlesztések forrásigénye” tette szükségessé. Felhívták a figyelmet arra: a jegyárkorrekció mértéke elmarad az inflációtól, így júniustól Budapesten még mindig csak ugyanannyiba fog kerülni egy vonaljegy, mint a kisebb közlekedési hálózattal rendelkező Debrecenben.

Kiemelték: a bérletek ára változatlan marad, a teljesárú havi Budapest-bérlet továbbra is 8950 forintba kerül, az agglomerációból Budapestre utazók számára pedig jó választás a Pest vármegyebérlet és az országbérlet.

A közgyűlés döntése értelmében június 1-től a vonaljegy ára 450 forint helyett 500 forint lesz, a járművezetőnél váltott jegy 600-ról 700 forintra módosul, a 10 darabos gyűjtőjegyért 4000 helyett 4500 forintot kell fizetni, a 30 perces jegy 530 helyett 600 forintba kerül, a 90 perces jegy ára 750-ről 850 forintra változik, a Budapest 24 órás jegy 2500 helyett 2750 forintért lesz kapható.

A változásban érintett termékek részletes listáját a BKK közzéteszi a weboldalán.

A jelenlegi áron, papír alapon váltott vonaljegy-típusú jegyek az árváltozás után még egy évig, azaz 2026. május 31-ig, a mobiljegy formában váltott vonaljegyek, időalapú jegyek a vásárlástól számított egy évig érvényesíthetők.

Hozzátették: a tarifamódosítás célja, hogy a főváros pénzügyi alapot teremtsen olyan közösségi közlekedést érintő fejlesztésekhez, amelyek gyorsabb, kényelmesebb és megbízhatóbb szolgáltatást biztosítanak. Ilyen fejlesztésre példaként említették, az éjszakai hálózat bővítését, vagyis azt, hogy pénteken és szombaton éjszaka tovább járna a metró, amivel párhuzamosan az éjszakai felszíni hálózat több vonalán 0-24 órás üzem is elindulhatna. A nappali hálózatot is fejlesztenék, meghosszabbítanák a 12-es villamost a Lehel térig, fejlesztenék a 81-es troli vonalát, továbbá versenyképes közlekedési folyosókat alakítanának ki, hogy gyors, megbízható és sűrű követésű autóbuszjáratok teremtsenek kapcsolatot a külvárosok és a belváros között. Emellett fejlesztenék az igényvezérelt vonalakat is, például a XVI. kerületi Csobajbánya térségében.