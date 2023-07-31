Rablás miatt őrizetben

A rendőrök fél órán belül elfogták azt a 39 éves etesi férfit, aki Salgótarján belvárosában bántalmazott egy 81 éves nőt, és erőszakkal elvette a táskáját – olvasható a police.hu -n.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság rablás, súlyos testi sértés kísérlet bűntett és okirattal visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 39 éves etesi lakos ellen.

A férfi 2023. július 29-én egész nap Salgótarjánban italozott ismerőseivel. Az esti órákban egy üveg borral a kezében egyedül sétált a belvárosban, amikor a Rákóczi úton követni kezdett egy kézikocsit húzó – a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes – idős hölgyet, akit egy lépcsőház bejáratánál megszólított és életveszélyesen megfenyegetve tőle pénz követelt. A lassan mozgó szépkorú nem adott pénzt az általa ismeretlen erőszakos férfinek, aki ezért őt egy alkalommal, nagy erővel a kezében lévő boros üveggel fejbe ütötte. Az ütés következtében az idős sértett megszédült, amelyet az elkövető kihasznált, és a hölgy vállán lévő táskát letépte, majd azzal a városközpont felé elfutott. Az esetnek több szemtanúja is volt, akik által megadott pontos személyleírás alapján az elkövetőt az egyenruhások rövid időn belül azonosították, az autóbusz-pályaudvaron elfogták és a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra előállították. Az elkövető által megjelölt helyen munkatársaik a sértett táskáját, iratait és értékeit hiánytalanul megtalálták, és azokat az idős hölgynek visszaadták.

A 39 éves férfi gyanúsított kihallgatása során beismerte tettét. A hatóság tagjai az etesi lakost őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására a Salgótarjáni Járási Ügyészségen.