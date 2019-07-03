Akár a repülőjegy árát is visszatéríthetik az utasoknak késés esetén

Akár a repülőjegy teljes árát is vissza kell téríteni az utasoknak egy járat késése vagy törlése miatt - közölte Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerdán.

A szakember az M1 aktuális csatornán azt mondta, erre tipikus példa, ha az egyhetes nyaralásra valaki kétnapos veszteség mellett már nem akar elutazni. Mivel a tisztálkodás és a pihenés alapvető szükséglet, három órán túli késés esetén, az esetleges szállás költségeit is meg kell téríteni az utasoknak - tette hozzá.

Ismertette, ezeknél az eseteknél elsősorban a légitársaság a felelős, de bizonyos esetekben az utazási irodától is igényelhető a visszatérítés. A légitársaság a kárenyhítési, kártérítési kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha a hiba az ellenőrzési körén kívül, elháríthatatlan ok miatt történik. Ha a gép a légitársaság tevékenysége során sérül meg, az nem mentesíti a társaságot - hangsúlyozta.

Közölte, ezekben az ügyekben a nemzeti bíróságok járnak el, de a montreali egyezmény egyszerűsíti és maximalizálja a kárenyhítést, kártérítést, amelyeket a bíróságok nem léphetnek túl. Ezeknek az ügyeknek nemcsak kártérítési, hanem fogyasztóvédelmi vonatkozásai is vannak - emelte ki Borbély Zoltán.