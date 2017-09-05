Vita a külföldi irodanyitásokról

Hamisan hivatkozott a Magyar Nemzeti Bankra (MNB), és a jegybank hivatalos közléseként feltüntetve valótlan tájékoztatást adott az Mno.hu hírportál a jegybank nemzetközi irodáiról a „Bűncselekménnyel magyarázza a jegybank a manhattani irodanyitást” című cikkében.

Az MNB-re történt hamis hivatkozás és a valótlan tartalmú állítások miatt a jegybank jogi eljárást kezdeményez a sajtóorgánum ellen. A valóság az – közölték –, hogy a jegybank külföldi irodáinak újranyitásával az MNB a cikkben állítottakkal ellentétben nemzetközi kapcsolatainak szélesítésére törekszik, és a jegybank hivatalos közléseiben bűncselekményre utaló tájékoztatás soha nem szerepelt, ilyen tartalmú vagy erre utaló információt soha nem adott a hírportálnak sem. A jegybank 2015-ben kezdte meg külföldi irodáinak megújítását.