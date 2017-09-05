2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.55 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Vita a külföldi irodanyitásokról

Magyar Nemzeti Bank

Putsay Gábor
 2017. szeptember 5. kedd. 2:11
Megosztás

Hamisan hivatkozott a Magyar Nemzeti Bankra (MNB), és a jegybank hivatalos közléseként feltüntetve valótlan tájékoztatást adott az Mno.hu hírportál a jegybank nemzetközi irodáiról a „Bűncselekménnyel magyarázza a jegybank a manhattani irodanyitást” című cikkében.

Az MNB-re történt hamis hivatkozás és a valótlan tartalmú állítások miatt a jegybank jogi eljárást kezdeményez a sajtóorgánum ellen. A valóság az – közölték –, hogy a jegybank külföldi irodáinak újranyitásával az MNB a cikkben állítottakkal ellentétben nemzetközi kapcsolatainak szélesítésére törekszik, és a jegybank hivatalos közléseiben bűncselekményre utaló tájékoztatás soha nem szerepelt, ilyen tartalmú vagy erre utaló információt soha nem adott a hírportálnak sem. A jegybank 2015-ben kezdte meg külföldi irodáinak megújítását.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás