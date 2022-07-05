Elérte a szerb határt a vágányépítés a Szeged–Szabadka-vonal hazai oldalán

Az SMD-80-as vágányépítő géplánc Röszkénél elérte a magyar–szerb határt, befejeződött a vágányépítés a 136-os számú Szeged–Szabadka-vonalon – írta vasárnap Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési államtitkár, aki Pafféri Zoltánnal, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójával ebből az alkalomból mutatta be az óriásgépet és az épülő vasútvonalat a sajtónak.

Az államtitkár úgy fogalmazott, ez jelentős mérföldkő, Magyarország a Budapest–Belgrád távolsági és a Szeged–Szabadka regionális vasútvonal fejlesztésével mindent megtesz azért, hogy a Nyugat-Balkán személy- és áruforgalma minden eddiginél jobb minőségben csatlakozzon az európai hálózathoz. Ez elősegíti a térség európai integrációját és prosperitását, ami Magyarország és az Európai Unió stratégiai érdeke. Hozzátette: Szeged és Röszke között a MÁV beruházásában megújul a 13 kilométer hosszú vasútvonal, amely villamosítva lesz, és a korábbi 60 helyett 120 km/h-val is közlekedhetnek a szerelvények.