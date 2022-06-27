Hetvenmilliós bírságot szabott ki a jegybank a Bankmentor Kft-re

Az MNB 70 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Bankmentor Kft.-vel szemben és azonnali hatállyal megtiltotta az engedély nélküli pénzügyi közvetítői tevékenység folytatását számára. A társaság huzamosabb időn át, több ezer lakossági ügyféllel szerződve végzett jegybanki engedély nélkül pénzügyi alkuszi és jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet - derül ki a jegybank által lapunkhoz hétfőn eljuttatott közleményből.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott a kecskeméti Bankmentor Kft.-vel szemben, áttekintve, hogy a társaság végez-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint az MNB engedélyéhez kötött – pénzügyi közvetítői, különösen alkuszi vagy jelzáloghitel közvetítői tevékenységet.

A vizsgálat megállapította, hogy a – magát számos honlapján reklámozó – Bankmentor Kft. több éven át alkuszi és egyes esetekben jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet végzett. Ennek során ügyfeleivel megbízási szerződéseket kötött annak érdekében, hogy az adósok pénzügyi intézményekkel kötött korábbi, ám immáron felmondott hitel- és kölcsönszerződéseit „egyezséggel” zárhassák le. Tevékenysége pénzügyi szolgáltatási szerződés kiválasztására, megkötésének elősegítésére irányult, ugyanis a Hpt. szerint a hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység fogalomkörébe a behajtással kapcsolatos intézkedések is beletartoznak.

A Bankmentor Kft. az „adósságrendező” tevékenységet üzletszerűen (vagyis díjazás fejében, és rendszeres gazdasági tevékenységként) végezte, mely során jelentős mértékű eredményre tett szert, miközben nem rendelkezett az MNB engedélyével pénzügyi tevékenység végzésére Magyarországon. Az engedély nélküli piaci szereplők tevékenységük során általában nem felelnek meg az előírt szigorú üzleti megbízhatósági és fogyasztóvédelmi követelményeknek (nincs például a tevékenységükből eredő károk fedezésére szükséges felelősségbiztosításuk, megfelelő induló tőkéjük, vezető állású személyeiknek pedig igazolt szakmai végzettsége és gyakorlata).

Az MNB már piacfelügyeleti vizsgálata során ideiglenesen megtiltotta a jegybanki engedélyhez kötött tevékenység végzését a társaságnak, jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanújával feljelentést tett és figyelmeztetést is közzétett róla honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.

A feltárt jogsértés miatt az MNB 70 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Bankmentor Kft.-vel szemben és azonnali hatállyal, véglegesen megtiltotta számára a jogosulatlan tevékenység folytatását. A bírságösszeg mértékénél súlyosító körülménynek számított, hogy a társaság engedély nélküli tevékenységét több éven át, széles körben, több ezer ügyfél részére végezte, professzionális intézmény benyomását keltve. Kiemelt enyhítő körülménynek számított, hogy a jegybanki vizsgálat során a Bankmentor Kft. együttműködött, segítette a tényállás feltárását. Az MNB enyhítő körülményként értékelte továbbá, hogy az eljárás megindítását követően a társaság új ügyfelekkel már nem szerződött, s a hozzá köthető honlapok tartalmát is átalakította.