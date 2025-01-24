„Ha ezt Magyarország megtenné, a dolgok fel fognak robbanni”

Név nélkül nyilatkozó uniós diplomaták arra figyelmeztetnek, hogy súlyos következményekkel járna, ha Magyarország nem járulna hozzá az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításához – adta hírül a Mandiner.hu .

„Ez a Netflix. Ez nem az igazi élet. Soha nem vetődött fel ilyen forgatókönyv” – mondta az öt, természetesen név nélkül nyilatkozó uniós diplomata egyike a Politico megkeresésére. Korábban a Financial Timesnak beszéltek név nélkül arról, hogy az Európai Unió tisztviselői tartalék intézkedéseket dolgoznak ki, többek között egy 81 éves, a belga királyt érintő törvényt alkalmazva, hogy megvédjék a blokk Oroszország elleni szankcióit.

Nem számítok arra, hogy Magyarország megakadályozná a szankciók folytatását. Ha ezt megtenné, a dolgok fel fognak robbanni

– állította az egyik diplomata.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, az Európai Uniónak meg kellene ismernie Donald Trump álláspontját, mielőtt dönt a szankciók sorsáról. „Azt hiszem, inkább Magyarországnak kellene egyeztetnie az amerikai hősével” – reagált erre az egyik brüsszeli képviselő a cikkben.