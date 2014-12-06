Fidesz: Nincsen tolerancia az adócsalásokkal szemben

Tuzson Bence, a Fidesz-frakció szóvivője közölte, Magyarországon zéró tolerancia van az adócsalásokkal és a korrupcióval szemben. A kormánypárti politikus kiemelte, az elmúlt időszakban a baloldali kispártok részéről, megtámogatva ezt az amerikai kormányzat itteni képviselőjével, konkrétumok nélkül olyan állítások hangzottak el, amelyek azt a képet próbálják kialakítani, mintha Magyarországon általánosságban zajlanának adócsalások. Tuzson elmondta, a Fidesz-frakció hétfői ülésén foglalkozik Kocsis Máté, a VIII. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere azon javaslatával, amely a 12-18 év közöttieknek, a választott politikusoknak és az újságíróknak évenként kötelező drogtesztet írna elő.

Marjai János,

MTI)

„A tény az, hogy az adóhatóság több ügyben is nyomoz, így például az étolajgyártó Bunge Zrt. ügyében, amelyben már többen előzetes letartóztatásban vannak” – mondta Tuzson Bence. A Fidesz szóvivője a Bunge világcégről azt is felidézte, hogy nem először keveredik adóvisszaéléssel kapcsolatos történetbe, Argentínában ugyanis 500 millió dollár adóhiányt állapítottak meg nála az ottani adószabályok kikerülése miatt. „Ez az összeg akkora, mint Győr, Miskolc, Pécs és Szeged együttes éves költségvetése” - jegyezte meg. Tuzson Bence emellett kitért egy másik, nagymegyeri vállalkozó által felfedett gabonaáfa-csalási ügyre is. „A férfi naplója és vallomása szerint a Gyurcsány-kormány időszakában zajlottak le ezek a csalások országhatáron átívelve” - mondta a frakciószóvivő. Megjegyezte, ez a vállalkozó kapcsolatban állt Welsz Tamással is, aki jó ismerőse volt Simon Gábornak, az MSZP volt elnökhelyettesének. Simonról szólva hozzátette: a volt politikus a közelmúltban 128 millió forint adóhátralékot fizetett be "ismeretlen forrásból. A Fidesz-frakció szóvivője azt is megemlítette, hogy korábban Gyurcsány Ferenc arra utalt, ismeretlen és kétes eredetű pénzek vándoroltak az MSZP kasszájába, ami bizonyos szempontból összhangban van azzal az állítással, amelyet az említett szlovákiai vállalkozó fogalmazott meg. A Fidesz ezért továbbra is kérdezi a szocialista párttól: igaz-e Gyurcsány Ferenc állítása, voltak-e és vannak-e ilyen pénzek, és ha igen, "mikor fog ez a pénzösszeg bevándorolni" az adóhatósághoz - mondta Tuzson Bence.

Kötelező lenne a drogteszt?

„A Fidesz-frakció hétfői ülésén foglalkozik Kocsis Máté, a VIII. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere azon javaslatával, amely a 12-18 év közöttieknek, a választott politikusoknak és az újságíróknak évenként kötelező drogtesztet írna elő. Tuzson Bence kiemelte, Kocsis Máté a Facebookon azt írta, hogy a drog életveszélyes, "féltjük tőle a gyermekeket és a jövőnket is". Szerinte érdemes lenne bevezetni a rendszeres drogkontrollt a legveszélyeztetettebbek, a döntéshozók és a közvélekedést formálók számára. A Fidesz kommunikációs igazgatója javasolta, hogy a kormánypárt parlamenti frakciója tárgyalja meg a kérdést, és a részletszabályok megvitatása után készítsen jogszabálytervezetet. Tuzson Bence sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva azt mondta, a frakció hétfőn tárgyalja a felvetést, és ki fogja alakítani róla az álláspontját.

Az Országgyűlésen múlik a vasárnapi nyitva tartás

A vasárnapi pihenőnap tervével kapcsolatos kérdésre a frakciószóvivő megerősítette, ha a parlament elfogadja a javaslatot, a kis üzletek csak akkor nyithatnak majd ki, ha ott a tulajdonos vagy az ő közeli családtagja dolgozik.

A Fideszben csak fedhetetlen politikusok dolgozhatnak

Azzal kapcsolatban, hogy az RTL Klub Híradója szerint sikkasztás miatt 2003-ban felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Fodor Ibolya pécsi Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőt, Tuzson Bence azt mondta, belső vizsgálatot indítanak, mert alapelvük, hogy csak tiszta, feddhetetlen politikusok politizálhatnak a Fideszben.