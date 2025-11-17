Ők a Tisza párt jelöltjei + Videó

"Ma estétől mindenki megismerheti azt a választókerületenként három-három embert, akik közül kikerülnek majd a Tisza egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei" - fogalmazott az ellenzéki párt jelöltállítási folyamatát bejelentő Magyar Péter. Érdekesség, hogy a bejelentés ellenére még éjfél után is mintegy két tucatnyi helyen ismeretlenek voltak a párt jelöltjei, ez a szám jelenleg kedd reggelre kettőre mérséklődött.

Érdekesség, hogy az egyetlen kivétel az a körzet, ahol éppen Magyar Péter indul, ott ugyanis nem lesz két ellenfele a pártelnöknek. Két körzetben – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01-ben és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-ben – azonban elhalasztják a jelöltállítást, családi és egészségügyi okokra hivatkozva.

Kevéssel 20 óra után Magyar Péter az alábbi videót töltötte fel közösségi oldalára.

Objektum doboz

A jelöltek nevei erre a linkre kattintva böngészhetők. Zölddel jelölték a már megismerhető jelöltek neveit, pirossal a még feltöltendőeket.

"November 23-án és 24-én a saját közösségünk választ a három jelölt közül kettőt" - ismertette Magyar Péter, aki hozzátette: ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon.

A 106 képviselőjelöltet várhatóan 2025. november 30-án jelentik majd be.

Magyar Péter jelezte: a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is.