Ők a Tisza párt jelöltjei + Videó
Magyar Péter bejelentést tett a TISZA egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei kapcsán
Érdekesség, hogy az egyetlen kivétel az a körzet, ahol éppen Magyar Péter indul, ott ugyanis nem lesz két ellenfele a pártelnöknek. Két körzetben – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01-ben és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-ben – azonban elhalasztják a jelöltállítást, családi és egészségügyi okokra hivatkozva.
Kevéssel 20 óra után Magyar Péter az alábbi videót töltötte fel közösségi oldalára.
A jelöltek nevei erre a linkre kattintva böngészhetők. Zölddel jelölték a már megismerhető jelöltek neveit, pirossal a még feltöltendőeket.
"November 23-án és 24-én a saját közösségünk választ a három jelölt közül kettőt" - ismertette Magyar Péter, aki hozzátette: ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon.
A 106 képviselőjelöltet várhatóan 2025. november 30-án jelentik majd be.
Magyar Péter jelezte: a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is.