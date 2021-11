A baloldal kiárusítja Újbudát

Nem elegáns dolog úgy kezdeni egy írást, hogy „megmondtuk, hogy ez lesz”, mégis ezek a szavak jutnak először eszembe, amikor a főváros és Újbuda baloldali vezetésének legújabb, zavaros ingatlanügyleteinek újabb és újabb fejezetei látnak napvilágot – mondta Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője. Sajnos a régi káderekkel együtt a régi módszerek is visszatértek mindkét városházára, azaz a hatalom megszerzésével ismét megkezdték az önkormányzati vagyon kiárusítását. Budapest vonatkozásában ennek most van némi tragikomikus kicsengése is, hiszen, mint hírlik, hamarosan már Városháza sem lesz, mert a patinás épületre is kirakták az „eladó” táblát.



Az önkormányzati választások után kedvező helyzetben vette át a baloldal a XI. kerület irányítását, hiszen a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze volt Újbuda. A baloldali összeborulás résztvevői a választási kampányban nemegyszer hivatkoztak arra, hogy a városrész megtelt, úgy tűnik, hogy a kimondott szavak súlyát náluk nem mérik szigorúan, mert két évvel később már nem okoz lelkiismeret-furdalást számukra Kelenföld városközpontjá­nak eladása sem, amellyel tulajdonképpen magánbefektetők új lakás- és kereskedelmi célú ingatlanberuházásainak kívánnak zöld lámpát adni – folytatta a KDNP-s képviselő.



A Tétényi út és az Etele út kereszteződésénél elhelyezkedő ingatlanegyüttes értékesítése hatalmas felháborodást váltott ki, bár az ötlet már a korábbi baloldali városvezetés idején is felmerült. Ez az ingatlan részben fővárosi, részben kerületi tulajdonban áll, és 2008-ban a Demszky Gábor és Hagyó Miklós vezette Fővárosi Közgyűlés már tárgyalta az ingatlanok elidegenítését, azonban akkor még az ügyletből nem lett semmi – idézte fel az előzményeket Simicskó István.

Az Újbudai Önkormányzat részéről a kérdés akkor került ismét terítékre, amikor László Imre polgármester idén januárban elfogadta a költségvetési rendeletet, amely jelentős, vagyonértékesítésből befolyó bevétellel számolt erre az évre. Már februárban megszületett a döntés az ingatlanhasznosítási pályázatok kiírásáról, amelyek között szerepelt az Etele úti ingatlan elidegenítése is, a szomszédos, fővárosi önkormányzati tulajdonban levő Tétényi úti ingatlannal együtt.

Az említett ingatlanok elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést magukba foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak, de a politikus meggyőződése szerint a majdani magánbefektetők valószínűleg nem fogják a kerületi közösségi célokat saját profitorientált érdekeik elé helyezni. „A Tétényi úti Város- és Üzletközpont több mint negyven éve szolgálja ki a közelben élő harmincezer ember szükségleteit, bérlői jellemzően helyi kisvállalkozások – folytatta a kereszténydemokrata politikus. – Laknak a környéken olyanok, akik csak ide járnak vásárolni. Nekik nincs szükségük harminc méter magas, kilencemeletes épületre, de egy helybelinek sem áll érdekében, hogy ötvenezer négyzetméternyi új üzlet- vagy irodahelyiség létesüljön a kelenföldi városközpont helyén.



A terület a jelenlegitől eltérő hasznosításának és így lényegében az önkormányzati ingatlanvagyon kiárusításának a kerületi Fidesz-frakció változtatási tilalom elrendelésével igyekezett gátat szabni. Az előterjesztést sok környékbeli polgár és számos civil szervezet is támogatta, azonban a képviselő-testület baloldali többsége nem szavazta meg. Az újbudai vezetés szégyenteljes hozzáállása előrevetíti, hogy a helyiek tiltakozása ellenére a befektetői igényeknek alárendelik majd a kerületi ügyeket, ha a régi szocialista-liberális holdudvar nyomása vagy a sokpárti, kusza és szerteágazó érdekek ezt kívánják meg tőlük. Sajnos Budapest lezüllesztése már gőzerővel folyik – szögezte le Simicskó István.