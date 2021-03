Hiteltelen halálkampány

Úgy tűnik, hogy a baloldali halálkampánynak már az ellenzéki pártok szavazói sem hisznek, ezért egyre többen közülük is beoltatják magukat – értékelte az elmúlt hét tapasztalatait Kiszelly Zoltán politológus, aki beszélt Karácsony Gergely Janus-arcúságának okairól és az egyre fenyegetőzőbbé váló ellenzéki politikusokról.

Jól halad itthon a koronavírus elleni oltási program, hétről hétre többen válnak védetté. „Félmillióval többet oltottunk, mintha csak a nyugati vakcinákat használnánk, és az is jól látszik, hogy most már az ellenzéki szavazók is elutasítják a baloldali halálpropagandát, egyre többen regisztrálnak az oltásra közülük, és egyre többen kérik a vakcinát” – kommentálta a számokat Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója.

„Orbán Viktor vasárnapi beszédének legfontosabb üzenete, hogy nem csak tüzet oltunk, hanem építkezünk is, így a szükséges védőfelszerelések, egészségügyi műszerek gyártása után a magyar vakcinát fejlesztjük, aminek gyártása is itthon zajlik majd, ezzel azt a kiszolgáltatottságot csökkenthetjük, ami a geopolitikai érdekek érvényesítése miatt törvényszerűen kialakult.”

A járvány árnyékában nemzeti ünnepünk is csendesebben telt, bár a főpolgármester, Karácsony Gergely kísérletet tett, hogy a rakpartra és a Lánchídra toborozzon tömegeket, ám az operatív törzs figyelmeztetésére visszalépett a különös megemlékezéstől. „Ez tipikus esete volt az akcionalista ellenzéki gondolkodásnak, amely során a Lánchídra akartak felfűzni egy kommuniká­ciós eseményt, de nem gondoltak arra, hogy járványveszély idején nem csupán tilos egy ilyen rendezvény, de visszatetszést keltő is.”

Megdöbbentő kijelentést tett Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, amikor arról beszélt, hogy hatalomra jutva listázná a neki nem tetsző újságírókat, és a munkavégzésben is korlátozná őket. „Fekete-Győr egyre inkább Gyurcsány Ferenccel vív külön háziversenyt a fenyegetőzések terén, hiszen a DK-elnök korábban a kulturális élet szereplőit fenyegette meg, hogy földönfutóvá teszi őket; míg a Momentum-elnök az újságírókkal igyekszik majd ugyanezt tenni. Egymásra próbálnak licitálni, hogy ők kerüljenek a figyelem középpontjába” – értékelt az elemző.

A hét legdöbbenetesebb híre, hogy büntetőeljárás alatt álló oligarcha finanszírozza a baloldalt. A műtrágyagyártásból meggazdagodó és jelenleg gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt házi őrizetben lévő Bige László több tíz millió forintot fizetett az ellenzék 2022-es választási esélyeit vizsgáló közvélemény-kutatásért.

„A baloldal soha nem volt finnyás, amikor az érdekei úgy diktálták. Az viszont elég sokat elárul, hogy egy hozzájuk közel álló intézet ilyen szokatlanul nagy mintás elemzése szerint is a válaszadók többsége Fidesz-győzelemre számít a következő választáson” – jegyezte meg Kiszelly Zoltán, hozzátéve, hogy a baloldali propagandaintézeteknek komoly fejfájást okozhatott az eredmény.

A riadt értékelésre utalhat, hogy az oligarchával találkozhatott nemrég Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke is, amikor Nyíregyháza közelében karambolozott egy Audi Q7-esben utazva.