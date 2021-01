Tarlós István: Nem értem, hogyan lehet ezt sikertörténetként eladni

„Amikor kétezer-tízben átvettük a város vezetését, akkor a Lánchíd felújításánál is súlyosabb hagyatékkal, problémákkal kellett megküzdenünk” – fogalmazott lapunknak Tarlós István korábbi főpolgármester, aki azt is elmondta: ők kezdték el a történelmi műemlék rekonstrukciójának előkészítését; s már az előző ajánlatot is drágának érezte, nemcsak a mostanit, ami annál is drágább ötmilliárd forinttal.

– Karácsony Gergely főpolgármester a hét elején nagy büszkén jelentette be közösségi oldalán, hogy kilenc év tétlenség után kevesebb mint nettó tizenkilencmilliárd forintból újul meg a Lánchíd. Meglepődött a hír hallatán?

– Álnok mondat, ezért emlékeztetnem kell mindenkit, hogy amikor kétezer-tízben átvettük a város vezetését, akkor a Lánchíd felújításánál is súlyosabb hagyatékkal, problémákkal kellett megküzdenünk. Alapvetően eltért a két helyzet, mert amíg mi kétszázmilliárdos tartalékkal adtuk át a várost, egy fillér működési hiány sem volt, addig tizenegy éve kétszázötvenegymilliárd forint hiányt örököltünk, amelyből hetvenhárommil­liárd volt a működési hiány. Fejlesztési hitelt mi is hagytunk hátra, mindössze száztizenkétmilliárd forintot, amiből körülbelül hatvanmilliárdot le sem hívtunk, a visszafizetési határidők pedig kettőezer-harminc és kettőezer-negyvenkilenc között változnak. Elsőként pedig a négyes metró zavaros, megoldatlan ügyeit kellett rendbe tenni, ami négy évig tartott. Majd a hármas metró felújítását kellett előkészíteni, és a kivitelezés nagy részét is elvégezni. Amíg az Orbán-kormány nem vállalta át a BKV működési adósságát, addig a metró felújítására nem is gondolhattunk, mert az fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna. Hatalmas összegért vissza kellett vásárolnunk a kilencvenes években elkótyavetyélt vízműveket is, hogy csak a legnagyobb tételeket említsem. Én ilyen nagyságrendű, sürgősen rendezendő terheket nem hagytam hátra. Így a „kilenc év tétlenség” megjegyzést több mint ízléstelennek vélem.

– Mikor tudták elkezdeni a Lánchíd rekonstrukciójának előkészítését?

– Nyolc évvel ezelőtt indult a munka, négy esztendeje lettek meg az engedélyezési tervek, úgy három éve a kivitelezési tervek, pénzt is kellett szerezni, és csaknem két éve kiírtuk a kivitelezési tendereket. Ráadásul egy jelentősen nagyobb volumenű komplex munkára, amely a Széchenyi téri villamos alagút, sőt külön elemként a Váralagút felújítását is tartalmazta. Tavaly novemberben a jelenlegi városvezetés ott tartott, ahol mi másfél évvel ezelőtt, a választások előtti nyár végén. Lehetetlen megindokolni, hogy kétezer-tizenkilenc decemberében legalább feltételesen miért nem írták ki a tendert a Lánchídra.

– Sikeresnek érzi a végső tendereztetést?

– Elég rosszhiszeműnek tartom már azt is, hogy nettó árakat hasonlítanak össze bruttó összegekkel, ez legfeljebb arra jó, hogy félrevezessen embereket. Nem először kísérleteznek ilyennel. Én az első tender legjobb ajánlata miatt árfelülvizsgálatot kértem, mert kevesebbre számítottunk. Ehhez képest ők jóval később érvénytelenítették azt a tendert, majd most, egy év elteltével nagyságrendileg ötmilliárd forinttal drágább ajánlatot fogadtak el, és a teljes kivitelezésben már nem is szerepel a Széchenyi téri villamosalagút rekonstrukciója, csak a Lánchíd. A konkrét, a Lánchídra hozzánk beérkezett legjobb ajánlat kerekítve huszonegymilliárd forintról szólt, most négy egész kilenctized mil­liárd forinttal drágábbért kötnek szerződést. Amellett jelenleg lényegesen rosszabbak a kötbérfeltételek, miközben körülbelül hatvanszor nagyobb előleget fizetnek a nyertes cégnek. Nem értem, hogyan lehet ezt sikertörténetként eladni. Még a jelenlegi hangulatban sem értem.

– Visszaélésgyanúsnak tartja a győztesnek kihirdetett ajánlatot?

– Maradjunk abban, hogy ránézésre furcsa történet. A körülményekkel pontosan nem lehetek tisztában, de elég abszurd, hogy ugyanaz a cég, amely másfél éve is ajánlatot tett, most lényegében annyival többért nyerte el a munkát, mint amennyi előleget kap, ráadásul a több pénzért kevesebb felelősséget kell vállalnia, hiszen sokkal alacsonyabb a kötbér mértéke. Zuglói polgármestersége kezdete óta ismerem Karácsony Gergelyt, az én időmben tagja volt a Fővárosi Közgyűlésnek is. Elég ellentmondásos, nem kimondottan karizmatikus, de személyében tisztakezű embernek könyveltem el ott. Azt nem tudhatom, mi történt, ha igen, akkor kik, mit manipuláltak a tendereztetés során, ő tudott-e ilyenről. Kategorikus véleményt így nem formálhatok. Azt sem állíthatom, hogy volt-e efféle koncepció.