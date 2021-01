Ismét lyukra futott Hadházy

A baloldali megmondóember és országgyűlési képviselő szerint az érintettnek, „Balázsnak egy balatoni jachtklubot és elegáns éttermet, szállodát üzemeltető cége van”, de „az viszont biztos”, hogy nem idős, nem orvos, nem ápoló, nem idősek otthonában dolgozik és nem tanár.

„Balázs nem rossz ember, csak élt az összeköttetések, a társadalmi státusz adta lehetőségekkel. Meg azzal a határtalan káosszal, ami a magyar „járványvédelmet” az oltások megszervezése terén is jellemzi. Végül köszönjük meg Balázsnak, hogy – a valódi mentőápoló-vízimentőhöz hasonlóan – népszerűsíti az oltást. A rendszerről nem ő tehet” – fogalmazott a Facebook-oldalán arra utalva, hogy a képviselő által megosztott képeken látszik, hogy az illető a profilképére egy „én már beoltattam magamat” feliratot tett ki, ami azonban a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) Facebook-oldaláról származik.

Az Index azonban elérte a Hadházy Ákos által hírbe hozott embert, aki mint kiderült, Tóth Balázs, a Balatoni Kör elnökségi tagja, a BL YachtClub vezetője, illetve a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hajóvezetője.

A Hadházy által „leleplezett” férfi elmondta, mint aktív vízimentő kapta meg az oltást.

Azt is elmondta, hogy Balatonlellén van a déli part első vízimentő bázisa, ami az év 365 napján aktív, folyamatosan használják. Tavaly júliusban adták át, a BL YachtClub & Apartments és a Vízimentők Szakszolgálatának együttműködésének köszönhetően jött létre.

Azt, hogy megkapta az oltást, azért kommunikálta, hogy ezzel is kiálljon a koronavírus elleni vakcina mellett, és hangsúlyozza az oltás beadásának a szükségességét. Azt vallom, ahhoz, hogy visszakapjuk az életünket, újra beindulhasson a gazdaság és a turizmus, elengedhetetlen az oltás beadása – jelentette ki a portálnak Tóth Balázs.

Hadházy Ákos menteni próblja a helyzetet, így végül frissítette a Facebook-bejegyzését, mivel a poszt megjelenése után telefonon beszélt Tóth Balázzsal, aki arra kérte, hogy a következőt tegye közzé:

„Hajóvezetőként részt vesz a vízimentők munkájában, ennek révén jutott az oltáshoz. Ezt nem is titkolta senki elől, sőt, egy helyi internetes lapban be is számolt erről és kifejezetten népszerűsítette is ezt az oltást. Erről én is meggyőződtem, ezért megismétlem az eredeti poszt végének mondanivalóját: megköszönöm, hogy népszerűsíti az oltást, becsülöm is érte. Arról a káoszról, fejetlenségről, ami az oltások kiadását jellemzi, nem ő tehet. Egyetértettünk vele abban, hogy az lenne a jó, ha minél szervezettebben, minél többen, minél hamarabb hozzájutnának az oltáshoz.”



Hollik: Hadházyt nem érdeklik a tények, csak a hangulatkeltés

Hadházy Ákos már megint lyukra futott, mai Facebook bejegyzésében ugyanis újra bebizonyította: nem érdeklik a tények, csak a hangulatkeltés – reagált a baloldali politikus legújabb légből kapott vádaskodására Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Ezúttal egy olyan civilbe kötött bele, aki az oltási terv értelmében, a védekezésben betöltött szerepe okán már megkapta az oltást. Ennek persze Hadházy nem nézett utána, csak egyből elkezdte szidni a kormányt és mindenféle összeesküvés-elméleteket talált ki arra, hogy hogyan is kaphatta meg ez az illető a vakcinát. Ez a csapkolódó, felelőtlen, a körültekintést és az igazságot teljes mértékben nélkülöző politika, amit a baloldal a vírus megjelenése óta művel, semmi másra nem jó, csak a riadalomkeltésre és a védekezés gyengítésére.” – fogalmazott Hollik.