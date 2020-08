Botka újabb embere került a hatóságok látókörébe

A PestiSrácok.hu megpróbálta kideríteni, mi is történhetett valójában: ennek érdekében megkeresték a rendőrséget, a Szegedi Ügyvédi Kamarát, és sikerült elérniük Pintér Ferencet is, aki korábbi társán keresztül válaszolt a kérdésekre.

A történet alapja az, hogy a korábban helyi szocialista politikust, aki azóta ügyvédként áll kapcsolatban Botkáékkal, többen is feljelentették olyan kölcsönök miatt, amelyeket nem fizetett vissza.

A városban a magánkölcsönök mellett százmillió forintról beszélnek, amelynek nyoma veszett és rejtélyes üzleti ügyeket, kapcsolatokat emlegetnek. Ami bizonyos, hogy a rendőrség nyomoz, az ügyvédi kamara fegyelmi eljárást indított, Pintér Ferenc szerint viszont az ügy egészen másról szól, mint a városi legendák.

Az ügyvéd 2002-2010-ig volt tagja a szegedi önkormányzatnak, több fontos ügyben meghatározó szerepe volt. 2010 óta önkormányzati cégek jogi képviseletét látta el. Tavasz elején jelentette be, hogy felfüggeszti kamarai tagságát, de döntését nem indokolta meg. Akkor minden folyamatban lévő ügyet más ügyvédi irodáknak adtak át, majd kvázi nyoma veszett.

A PestiSrácok.hu sértetti körből úgy értesült, hogy Pintér Ferenc tavaly került adósságcsapdába. Több helyi potentátot, vállalkozót felkeresett, de még volt osztálytársaitól is kért kölcsön kisebb-nagyobb összegeket, amiket aztán nem adott vissza. Egyesek szerint a tartozás összege 60 és 100 millió forint között lehet, erre vonatkozóan azonban hiteles információval csak a hatóságok tudnak szolgálni.

A megkeresésre a rendőrség csak szűkszavúan válaszolt és csak annyit közölt, hogy a jelzett ügyben ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, ami jelenleg is folyamatban van. Információik szerint eddig 7 fő tett feljelentést, ezeket egy ügyben egyesítettek. A nyomozás lassan egy éve tart.

Pintér eközben teljesen visszavonult és ügyvédi praxisát, sőt ügyvédi kamarai tagságát is felfüggesztette. A portál úgy tudja, volt, aki az ügyvédi kamaránál is bepanaszolta Pintér Ferencet, ezért őket is megkeresték és megkérdezték, folytatnak-e etikai vagy fegyelmi eljárást az ügyvéddel szemben.

Azt írták, az említett ügyvéd kamarai tagsága szünetel, ellene folyamatban lévő büntetőeljárásról pedig nem tudnak. Egy panaszbejelentés alapján nevezett ügyvéd ellen előzetes vizsgálat elrendelésére került sor – fogalmazott a Szegedi Ügyvédi Kamara.

Sem Pintér Ferencet, sem pedig – a szintén ügyvédként praktizáló – feleségét próbáltuk nem sikerült személyesen elérnie a portálnak. mint írják, Pintér telefonszáma már nem él, feleségéé ugyan kicseng, de nem veszi fel senki, és az üzenetre sem válaszoltak. A PestiSrácok.hu végül Pintér korábbi ügyvédtársán keresztül tudott kapcsolatba kerülni vele, dr. Szabó Tamás segítségével válaszolt írásban feltett kérdésekre.



Pintér Ferenc elismerte: vannak vissza nem fizetett tartozásai

Pintér állítása szerint a városban terjedő és szerkesztőségünknek is eljuttatott információk alapvetően tévesek és olyan személytől, személyektől származhatnak, aki vagy akik valamely ok, vagy cél által vezérelve kívánják dr. Pintér Ferencet, és rajta keresztül más személyeket is rossz színben feltüntetni.

Amit azonban elismernek, hogy vannak vissza nem fizetett kölcsönök, amelyek azonban magánjellegű kölcsönök voltak, tehát ezeket magánemberként kérte és kapta meg.

E körben – álláspontjuk szerint – bűncselekmény nem történt, sőt, arról sem tudnak, hogy vele szemben büntetőeljárást kezdeményeztek volna.

A kérdésekre küldött válaszlevélben azonban azt írják: ha valamely hatóság meg kívánja hallgatni, akkor természetesen vállalja a vizsgálatot.

Felvetődik a kérdés, ha mégsem történt semmilyen bűncselekmény, akkor Pintér Ferenc mégis miért tűnt el, miért függesztette fel kamarai tagságát és ügyvédi tevékenységét? Erre az a válasz érkezett, hogy ennek magánjellegű, családi oka van és a döntésben az ügyvéd úr életkora is szerepet játszik.

Összefoglalva tehát van egy büntetőeljárás, amit ismeretlen tettes ellen indítottak, de azt, hogy pontosan milyen tárgyban vizsgálódnak, a hatóságok sem árulják el pontosan. A büntetőeljárásról viszont az ügyben lehetséges érintettnek, Pintérnek nincs is tudomása, aki azt azonban elismeri, hogy kért és kapott kölcsönöket – de hogy mekkora összegben, nem árulja el.

Persze felmerülhet kérdésként az is, miként lesz egy kölcsönből bármilyen büntetőeljárás, és ki(k) lehet(nek) a rejtélyes ismeretlen tettes(ek). Az is talány, hogy a kölcsönzőkön és Pintéren kívül van-e még más érintettje is az ügynek, erről viszont most még senki sem beszél.

Ami mindenképp elgondolkodtató, hogy vajon egy jól menő ügyvéd, akinek irodája többek közt az önkormányzat három cégnek is dolgozott, aki mind a mai napig egy becslések szerint legalább 100 milliós értékű szegedi villában lakik, miért szorul kisebb kölcsönökre? És miért hagyja odáig fajulni az ügyet, hogy az a rendőrség és az ügyvédi kamara elé, majd sajtóba kerüljön? Akinek ilyen szintű anyagi nehézségei vannak, az miért függeszti fel egyetlen biztos bevételi forrását, a munkáját is?



Botka belső köreitől a bujkálásig

Pintér Ferenc régi motorosnak számít a szegedi közéletben. 2002-ben került be először a közgyűlésbe, akkor még a Centrum Párt színeiben. 2006-ban lépett be az MSZP-be, és Botka abszolút bizalmasaként a jogi- és ügyrendi bizottság elnöke lett. 2010-től nem képviselő, viszont az önkormányzat cégein keresztül folyamatosan foglalkoztatta az ügyvédi irodáját, egészen a tavaszi visszavonulásig.

Botka az olyan kényes ügyeket intéztette Pintérrel, mint például a Mars téri piac ügye, amelyben a dózeroláskor még önkormányzati képviselőként járt el, intézkedett, majd a piacot üzemeltető cég képviselőjeként.

Már akkor tudható volt, hogy valami történt, amikor az év elején a Mars téri kereskedők több mint egy évtizede húzódó kártérítési perében korábbi ügyvédtanonca, későbbi társa, dr. Szabó Tamás jelent meg és azt mondta, hogy ezután ő képviseli az önkormányzati céget. Nagyjából ekkorra datálható, hogy minden önkormányzati érintettségű szerződést megszüntettek Pintér irodájával.

Pintér Ferenc neve egyébként a szegedi bírósági botrányok kapcsán is felmerült. Korábbi felesége ugyanis Czene Klára, a Szegedi Törvényszék, akkor még Csongrád Megyei Bíróság elnöke, akinek vezetése alatt olyan botrányok törtek ki, mint Németh Norbert tanácsvezető bíró ügye, akit 8 rendbeli vesztegetés miatt ítéltek el végül jogerősen 10 év szabadságvesztésre.

Egy másik szegedi bíró, Ravasz László pedig azzal vádolta meg Czenét, hogy 2010-ben jogellenesen befolyásolni akarta a munkájában, azonban az ügyben Baka András, a Legfelsőbb Bíróság akkori elnöke végül nem indított eljárást. Végül Czene 2012-ben önként távozott, lemondott hivataláról.

A Pintér Ügyvédi Iroda is sokáig a bírónő házában működött. A törvényszék, azaz előtte megyei bíróság eközben vígan letárgyalta a szegedi önkormányzati érintettségű ügyeket.