Egyre nagyobb a káosz Budapesten Karácsony átgondolatlanul kialakított kerékpársávjai miatt

A bejelentés azért is meglepő, mert a kerékpárút helyzetét még az ehhez a szakaszhoz kapcsolódó Üllői úton sem sikerült rendezni. Félő, hogy a legújabb átalakítás csak növelni fogja a fővárosi közlekedési káoszt. Az M3-as metró felújítása miatt ugyanis hétfő óta zavaros, életveszélyes helyzet alakult ki az Üllői úton, a Ferenc körút és a Nagyvárad tér közötti szakaszon. A kerékpárosok útvonalát jelölő felfestések eltűntek, mindössze közlekedési táblákra ragasztott, az autósok számára szinte felismerhetetlen matricák igazítják el a közlekedőket, miközben a „kerékpársávokat” a metrópótló buszok is használhatják. A KRESZ szabályai szerint azonban jármű nem haladhat a kerékpársávban. Közlekedési szakértők szerint helyenként előfordul, hogy buszok és kerékpárosok is egy sávban haladnak, de ilyenkor a már kialakított buszsávot használhatják a biciklisek. A közös használatú sávot egy kék alapú, két piktogrammal (busz és kerékpár) ellátott táblával, illetve a buszsáv és a kerékpársáv felfestésével kell kijelölni, az Üllőin azonban ilyen nincs. Karácsony Gergely főpolgármester és csapata a KRESZ-szel összeegyeztethetetlen módon szervezte meg a közlekedést Budapest egyik legforgalmasabb útján. Mivel sem buszsávra, sem kerékpársávra utaló felfestés nincs, a környéken gyakorlatlan autósok is rendre igénybe veszik a sávot, mert éppen a megkülönböztető felfestés eltüntetése téveszti meg őket.