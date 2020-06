A baloldal mentegeti a Hitlert méltató gyurcsányista László Imrét

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az ATV Nap Híre című műsorában szerencsétlen mondatnak nevezte László Imre kijelentését. Ő azonban még tovább ment, és párhuzamot vont a magyar kormány és a hitleri Németország között – mutatott rá a HírTv.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes szerint is szerencsétlen kijelentés volt, de szerinte elegendő, hogy a Gyurcsány-párti politikus elnézést kért mondataiért.

A Jobbikos Nunkovics Tibor szerint megbocsátható László Imre kijelentése.

Karácsony Gergely mindeközben hallgatásba burkolózik, kollégája megnyilvánulását még egy Facebook bejegyzésre sem méltatta.

Nincs felmentés arra, ha egy politikus náci eszmékkel szimpatizál - ezt már Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában.

Az, hogy a DK politikusok között ilyen náci szimpatizánsok vannak, ez azért furcsa, de most már nem is lepődhetünk meg, tulajdonképpen ebből szinte következik is. Persze most már visszaszívja, meg nem így gondolta, de ezt nem lehet nem így gondolni, Adolf Hitler politikájával nem lehet egyetérteni - fogalmazott Kósa Lajos.

A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: lehetett sejteni, hogy a DK a Jobbikkal való összefogás után megbékél a nyilas és náci eszmékkel.

Deutsch Tamás közösségi oldalán kommentálta László Imre felszólalását. A politikus úgy fogalmazott: a magyar nemzet egy értékközösség is, melybe nem kicsit, hanem nagyon nem fér bele az, amit László Imre mondott.

Magyarázhatatlan és menthetetlen a kijelentése, vegytiszta neonáci, antiszemita és rasszista alapvetés – írta bejegyzésében.