Újabb Jobbik-lépés a baloldal felé

A Jakab Péter elnökké választásától datálható belső hatalomátvételi korszak szimbolikus, mégis jelentős lépése volt Sneider Tamás visszahívása – fogalmazott lapunknak Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzőjét arról kérdeztük, miért is távolították el a Jobbik korábbi elnökét az Országgyűlés alelnöki pozíciójából, s mit szimbolizál a tegnap bemutatott új pártimázs.



A szakértő megállapította, az egykori skinheadvezér eltávolításának két aspektusát érdemes elkülöníteni: az emberit és a politikait. Előbbi kapcsán nem beszélhetünk többről, mint a pártelnök kései bosszújáról, mivel az alelnökség szimbolikus,

s bár a visszahívás is a párt joga, „de itt lényegében Sneider Tamás megszégyenítéséről van szó”. Politikai értelemben viszont a Gyurcsány Ferenc által uralni kívánt politikai tömb és a Jobbik közeledésének újabb lépése állhat a visszahívás mögött – jelentette ki a szakértő. Sneider helyét Balczó Zoltán veszi át.



Mint rámutatott: Sneider a radikális múlt figurája, s mivel ezidáig nem hagyta ott a pártot, a balliberális pártokkal történő, még szorosabb együttműködés érdekében el kellett őt távolítani. Erdélyi szerint erre a szorosabb együttműködésre

a Jobbik egyértelműen rá van utalva, hiszen Jakab Péter is világossá tette: minden ellenzéki párttal együtt kíván működni, feladva a korábbi irányvonalat.



Bár a jelenlegi pártvezetés szerint Sneider eltávolításának semmi köze nincs az exelnök korábbi nyilatkozataihoz, a „megszégyenített” politikus most is odaszúrt: arra a kérdésre ugyanis, mi áll visszahívása mögött, az Azonnalinak úgy válaszolt: az egész ország látja, mi zajlik a Jobbikban. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a minap úgy fogalmazott, a mozgalom a Gyurcsány-párt alapszervezetévé zsugorodott.



A Jobbik körüli további változásokat ugyancsak jelzi, hogy Sneider Tamás eltávolításával egy időben a párt bemutatta új arculatát is. Az egykori radikálisok új logójában például a vallásra, illetve a magyarságra utaló kettős kereszt sokkal inkább hasonlít már egy hashtagre, mint egy vallási szimbólumra. Ennek kapcsán Erdélyi azt mondta, Jakabék ezzel feladták, hogy újabb jobboldali szavazókat szólítsanak meg.



Hogy Sneider leváltása, a szimbolika megváltoztatása a hatalomátvétel utolsó lépéseként értelmezhető-e, azzal kapcsolatban az elemző úgy fogalmazott: vélhetően igen, hiszen Jakabék mandátuma a 2022-es országgyűlési választások után jár le. „Az egykori skinheadvezér és az egyértelmű vallási motívum háttérbe szorításával a párt lebontotta az utolsó akadályt a Gyurcsány-féle baloldallal történő együttműködés elől” – húzta alá Erdélyi.