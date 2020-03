„Nehéz időkben nemzeti összefogásra lenne szükség”

Jelenleg még felmérhetetlen, hogy milyen hatással lesz Európára a koronavírus, ugyanakkor az már most látható, hogy a több tízezer fertőzött és több ezer elhunyt mellett elképesztő gazdasági károkat is okozni fog a vírus – fejtette ki lapunknak Deák Dániel politológus. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a világjárvány kapcsán kiemelte, rendkívül nehéz hetek és hónapok előtt állunk, ezekben a nehéz időkben nemzeti összefogásra van szükség, mindenkinek együtt kell működnie, vigyáznunk kell egymásra. Leszögezte, ilyen embert próbáló időkben minden politikai oldalnak felül kéne emelkednie az aktuálpolitikai csatározásokon, a pitiáner politikai haszonszerzést be kéne fejezni.

Deák Dániel szerint amíg ez a legtöbb európai országban meg is valósul, addig Magyarországon az ellenzéki pártok minden eddigi határon átlépnek, és a pánikkeltés mellett elképesztő stílusban uszítanak a kormány ellen ezekben a nehéz időkben is. A legmesszebb a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció jutott– folytatta –, amelynek egyes politikusai már a nyugdíjasok halálával is viccelődnek, illetve lépten-nyomon kétségbe vonják a járványügyi szakemberek és az operatív törzs döntéseit. Ezekkel a pitiáner politikai akciókkal azonban – véli az elemző – jelentősen rombolják azokba a szakemberekbe vetett társadalmi bizalmat, akik mindent megtesznek a járvány feltartóztatása érdekében. Hasonló módon viselkednek a Momentum politikusai is, Donáth Anna egy televíziós műsorban például azon sajnálkozott, hogy nem magyarok voltak az első fertőzöttek, hanem irániak.

Az elképesztő politikai ellenszél ellenére a kormány eddig hatékonyan kezelte a válságot, az operatív törzs éjjel-nappal figyeli az eseményeket és meghozza a szükséges döntéseket – fogalmazott Deák. Hozzátette, az ellenzék felelőtlen módon olyan követeléseket támasztott az elmúlt napokban, amelyeket a járványügyi szakemberek nem tartanak megalapozottnak, sőt véleményük szerint egyes javasolt intézkedések még a járványügyi kockázatot is növelnék. A kormányzatnak számos szempontot mérlegelnie kell az egyes döntések során, a járványügyi szempontok mellett a gazdasági hatásokat is figyelembe kell vennie – mutatott rá. Így volt ez az iskolabezárás kapcsán is, amely a gazdasági hatások mellett a nagyszülők miatt komoly kockázatot jelent, ezért is hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy az otthon maradó gyermekekre semmiképpen se a nagyszülők vigyázzanak majd.

Deák úgy véli, a rosszindulatú pánikkeltés ellenére a magyarok fegyelmezetten követik a kormányzati ajánlásokat, érezhetően kisebb lett a forgalom a városokban, aki csak teheti otthon marad. Az ellenzék hamis állításai ellenére az egészségügyi rendszer felkészült a járvány kezelésére – amennyire csak lehet –, a kormány rendelkezésre bocsátotta a szükséges anyagi forrásokat.

A politikai elemző szerint fontos az is, hogy Magyarország továbbra is ellenáll a migrá­ciós nyomásnak, hiszen az illegális bevándorlás az eddigi civilizációs és jogi kihívások mellett már komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Az Iránból vagy Iránon át érkezők jelentős része potenciális fertőzött, akik ha bejutnának Európába, tovább rontanának a járványügyi helyzeten. Érthetetlen – mondta Deák Dániel –, hogy az ellenzék miért támadja ezt a kormányzati álláspontot, hiszen miután legálisan itt tartózkodó külföldiek hozták be a vírust Magyarországra, az illegális migránsok által jelentett veszély felől egyetlen józanul gondolkodó embernek sem lehet kétsége.