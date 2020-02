Mentegetik az elítélt jobbikost

BR

2020. február 19. szerda. 3:10



Ismert, a képviselőt első fokon két év, végrehajtásában öt év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság közösség elleni erőszak bűncselekménye miatt, amiért néhány társával 2016-ban három tunéziai állampolgárt bántalmaztak. Szabó a napokban adott nyilatkozatában azzal védekezett, hogy nem vett részt a verekedésben, csak fotózta azt. Ugyanezzel mentegette őt még a választások előtt Karácsony Gergely főpolgármester is. Ennek azonban teljesen ellentmond a bírósági ítélet, de ahogy Ozsváth Kálmán kerületi fideszes képviselő mondta, az is elég „perverz” lenne, ha csak fotózta volna a verekedést, ahelyett, hogy közbeavatkozik és megakadályozza azt. A történtek ellenére Szabót nem szólította fel lemondásra a kerület momentumos polgármestere, Déri Tibor, aki azzal hárította el a véleményalkotást, hogy még nem született az ügyben jogerős ítélet.

Ozsváth Kálmán szerint azért is különösen szomorú az eset, mert Dériék már a választás előtt tudták, hogy egy ilyen előéletű ember lesz a csapatuk tagja. A Jobbik részéről egyébként az ellenzéki összefogásban való részvétel előfeltétele volt, hogy Szabó képviselőjelölt, sőt megválasztás esetén alpolgármester legyen. Valószínűleg azonban Dériék is érezték a bajt, így végül Szabó helyett egy másik jobbikosból lett alpolgármester. A rasszista bűncselekmény miatt elítélt képviselő ezzel együtt megkapta a közművelődési és oktatási bizottság alelnöki posztját, de ami még ennél is cifrább, Szabó tagja a közbiztonsági bizottságnak is. Ozsváth szerint ugyanakkor kijelenthető, hogy az ellenzéki összefogás helyi vezetői megtévesztették a választókat, hiszen eltitkolták előlük ezt az ügyet. Ahogy rámutatott: a balliberális oldalt olyan emberek képviselik Újpesten, mint Szabó Balázs, vagy a választás rendje elleni bűntettel, valamint garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsított Varju László, a körzet DK-s országgyűlési képviselője.