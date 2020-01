Karácsonyék első száz napja: beváltatlan ígéretek sora

Eltelt a türelmi időnek szánt száz nap Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester hivatalba lépése óta, ezért elővettük választási ígéreteit, majd megnéztük mi az, ami teljesült. Kettő maradéktalanul megvalósult ígéretet találtunk, az egyik, hogy a közösségi közlekedés ingyenes lesz a regisztrált álláskeresőknek, a másik pedig a Városháza parkolójának megnyitása.

Ezeken kívül viszont egyet sem váltott be a főpolgármester, valószínűleg ennek köszönhető, hogy saját sikereként könyveli azokat az intézkedéseket is, amelyekhez jóformán semmi köze. Ilyen a fővárosnak „megszerzett” ötvenmilliárd forint egészségügyre, amely azonban már 2017, vagyis az Egészséges Budapest Program indulása óta rendelkezésre áll. Az összességé­ben hétszázmilliárd forintos állami projekt része az az összeg, amelyről a főpolgármester úgy beszél, ő szerezte Budapestnek. Szintén sajátjaként könyveli el a csepeli zöldfelület kialakítását, amely egyébként a 2023-as atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódó beruházás része volt. És, ha már atlétikai vb, Karácsony Gergely egyik legnagyobb ígérete a „stadionstop” volt, amely jóformán már az első száz napban megbukott, hiszen a rendezvényhez kapcsolódóan megépül a komplexum Budapesten, ehhez pedig a városvezető így vagy úgy, de hozzájárult.

Szintén első ígéretei között szerepelt a tizennégy év alattiak tömegközlekedésének ingyenessé tétele, és hogy még 2018-ban hatról hét éves korra emeli a díjmentesség korhatárát. Ide kapcsolódik még a szociális csomagja is, amely rezsitámogatást biztosított volna a rászorulóknak, ám ezek egyikét sem valósította meg Karácsony Gergely.

Sokat beszélt arról is a kampányban, megvalósítja zöld és szabad Budapest programját, illetve átláthatósági csomagot vezet be. Ezekkel kapcsolatban annyi történt, hogy a főpolgármester kihirdette a klímavészhelyzetet, amely színtiszta látszatintézkedés, illetve a fővárosi közgyűlésben napirendre került egy antikorrupciós csomag, amely szintén inkább csak nagyon hangzatos. Ezzel szemben nem csak a főpolgármester körül, hanem a legtöbb ellenzéki kerületben is hatalmas fizetésemeléseket szavaztak meg maguknak a kerületvezetők, a fővárosi cégek élére és vezetőségébe pedig a saját embereiket ültették. Az átláthatóságról annyit, hogy Karácsony Gergely elődjével, Tarlós Istvánnal ellentétben még Budapestinfót sem tart, ahol lehetne tőle kérdezni, ezt a jövőben nagy valószínűséggel a Miniszterelnökség rendezi majd.

Azt is mondta, a Városliget és a Római-part beruházásait azonnal napirendre veszi, mert a lakosság többsége a közvélemény-kutatások szerint mindkét beruházást ellenzi. A Római-parttal kapcsolatban két dolog történt: meghosszabbították a Tarlós-éra alatt elrendelt változtatási tilalmat, Karácsony új főkertésze pedig belengette, hogy a partmenti ingatlanokat gettósítja, azaz fallal választja majd el Óbudától. A másik ügy a Városliget: a budapestiek körében felmérés készült, a pontos tervek ismeretében is ellenzik-e a beruházást. A válaszadók közel hetven százaléka támogatja a terveket, nem mellesleg a projekt több nemzetközi, szakmai díjjal is gazdagodott már, így Karácsony Gergely tiltakozásának hevessége is jócskán lankadt.