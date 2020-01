Fekete-Győr szerint a Momentumon és az DK-n kívül nincs szükség több ellenzéki pártra

Fekete-Győr András az interjúban határozott hangnemben közli, biztos abban, hogy 2022-re az ellenzéki pártok többsége „feloldódik” a Gyurcsány Ferenc és Fegyőr által vezetett nagy ellenzéki összefogásban.

Kevesen vitatkoznának velem, a választók egyértelmű képet szeretnének látni, ennyire sok pártra nincs kereslet. 2019 két választása arról szólt, hogy az ellenzéki választók kiemeltek két pártot: a DK-t a múltból, a Momentumot a jövőből. Elsősorban ez a két párt fogja meghatározni az ellenzék 2022 utáni politikáját. A választók döntöttek, ők maguk tisztítják meg az ellenzéki palettát. Idő, amíg ez be is érik, de a ’22-es választás több pártnak is a véget fogja jelenteni.