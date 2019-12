Kiszorító hadműveletek

Nagy Gábor

2019. december 16.



Információink szerint nem csak a IV. és a XXII. kerületi képviselő-testületi frakciók összetételében történtek változások, átigazolások. A múlt héten kiderült, Farkas István és Szabó Gábor újpesti szocialista képviselők úgy döntöttek, az MSZP frakciójából átülnek a DK képviselőcsoportjába. Korábban Budafok-Tétényben lett független két ellenzéki összefogással induló szocialista képviselő, Dankóné Hegedűs Jolán és Daróczi Károly. A politikusok azért döntöttek így, mert a DK és a Momentum is azzal vádolta őket, hogy felrúgták a korábban megköttetett állítólagos megállapodást, amelynek értelmében Gyurcsányék és Fekete-Győrék is kaptak volna alpolgármesteri székeket. Csakhogy szerintük szó sem volt erről, ezért támogatták Karsay Ferenc fideszes polgármester javaslatát, mert így MSZP-s alpolgármestere is lett a kerületnek.



Úgy tudjuk, Kőbányán is változások történtek az önkormányzati választás óta. Major Petra, a Párbeszéd önkormányzati képviselője nem a párttal szoros szövetségben álló szocialisták frakcióját, hanem a Momentumot választotta. Ismert, a Párbeszéd a 2018-as ország­gyűlési választásokon összeállt az MSZP-vel, közös kormányfőjelöltjük Karácsony Gergely volt. Bár a X. kerületben korábban nyoma sem volt a Momentumnak, most mégis nekik lett az egyik legerősebb frakciójuk az önkormányzatban. Fekete-Győréknek négy, a szocialistáknak és a DK-nak is két-két főből áll a képviselőcsoportjuk. Pestszentlőrincen már október 13-a előtt elkezdődtek a mozgolódások: Somody László, a Párbeszéd képviselője a Momentumba igazolt, ahogy Nagy Balázs, a szocialisták helyi politikusa is Fekete-Győréket választotta. Sokaknak úgy tűnhet, az ellenzéki összefogáson belül továbbra is az MSZP viszi a prímet, ám információink szerint a DK-sok – köszönhetően Ferencz István alpolgármesternek – megkerülhetetlen szereplők lettek a kerületben. A szocialista polgármester, Szaniszló Sándor próbál ellensúlyt képezni, azonban rendre elbukik.



Kispesten Lackner Csaba drog- és korrupciógyanús ügye zülleszti a szocialisták maradék hitelét. Itt állítólag azért nem alakultak frakciók, mert Gajda Péter szocialista városvezető szerint az önkormányzati munkának nem a pártokról, hanem a kispestiekről kellene szólnia. A valóságban az állhat a háttérben, hogy a Momentum nem akar közösködni Gajdáékkal.