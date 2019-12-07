2026. január 11., vasárnap

Előd

Az EP bevándorláspárti többsége ezután is finanszírozná a migrációt

 2019. december 7. szombat. 0:27
Frissítve: 2019. december 7. 4:04
Idén az előző évhez képest jelentősen nőtt a migrációs nyomás Magyarországon, és az elmúlt néhány hét további drasztikus emelkedést hozott a déli határszakaszon – írta elemzésében a Századvég Alapítvány.

A szervezet felhívta a figyelmet, hogy 2019-ben már majdnem tizenkétezer tiltott határátlépési kísérlet történt, ebből több mint kétezer-négyszáz novemberben. Felidézték, hogy a rendőrök nemrégiben már a migránsok által kiásott alagutakat is találtak a déli határszakaszon. Arra is rámutattak, hogy az adatok szerint az útnak induló migránsok több mint kilencven százaléka fizetett az embercsempészeknek az Európába jutásért. Mint írták, az Európai Parlament bevándorláspárti többsége a politikai támogatáson túl pénzügyi erőforrásokat is biztosítana a migrációt nyíltan támogató NGO-k számára. A Századvég szerint kijelenthető, hogy bár az EU egyes intézményei, illetve a nemzetállamok részéről látszik a szándék az illegális migráció elleni hatékonyabb küzdelem érdekében, a magukat jogvédőnek valló és külföldről finanszírozott nem kormányzati szervezetek a migránsok minél akadálytalanabb eljutását kívánják biztosítani az unió területére.

