Az MSZP Gajdára bízná, hogy döntsön Gajdáról

Az MSZP elnöke, Tóth Bertalan a kispesti szocialisták botrányos felvételeiről azt mondta, semmilyen olyan ügyet nem tud tolerálni, ami a videón egy szocialista képviselőtől elhangzott, és ha a vádak bebizonyosodnak, Gajda Péter polgármester már ezen a héten meg fogja hozni a döntését. A pártelnök itt arra utalt, hogy Lackner Csaba önkormányzati képviselőt, akit vasárnap egyéni választókerületben újraválasztottak, kizárhatják a pártból. Tóth szerint neki ezzel nincsen dolga, a hangfelvételen érintettek majd tisztázzák egymást között az elhangzottakat.



Csakhogy Lackner kijelentései alapján maga Gajda Péter polgármester is tudott a korrupciós pénzekről, sőt azokból szavai szerint maga is kapott. A Hír TV-hez eljuttatott anyagon Lackner olyan esetről is beszélt, amikor nemcsak „Krinyó”, azaz Kránitz Krisztián, a helyi vagyonkezelő Mr. 40 százaléknak hívott igazgatója, hanem a polgármester is kapott a „visszaosztásból”. Íme: „Odamentem utána a főnökhöz. Mondom, főnök, hogy van az, hogy mondom, a Krinyónak mondom tizenkettőt kell adni, neked meg hármat. Mondom, ez hogy van? Utána behívta magához, volt utána egy kis perpatvar, meg csetepaté, meg hangzavar, de úgy jött ki, hogy azt mondta, hogy hát tudod jól, milyen a Krisztián. Lehet, hogy egyszer utoléri a vég, merthogy ő éhes” – állította a felvételen Lackner.



Ugyanő később azt is mondta: „Odamentem a Gajdához, és megmondtam neki, hogy te, figyelj, mondom, az embered egy kicsit szemtelen, és nem tudom, hogy neki miért kéne adnom. Erre az volt Péternek a válasza, hogy tudod, milyen a Krinyó, szemtelen, én sose voltam olyan éhes, mint ő, döntsd el te, hogy adsz neki vagy nem adsz.”



Az MSZP elnökétől Gajda esetleges érintettsége miatt azt kérdeztük: indult-e a pártban valamilyen belső vizsgálat a kiszivárgott kispesti hangfelvétel tisztázása ügyében? Ha igen, ki végzi ezt a vizsgálatot? Lapzártánkig nem kaptunk válaszokat. A magát a korrupció elleni küzdelem elszánt harcosának nevező Karácsony Gergely újdonsült főpolgármester azt mondta, hisz Gajdának, a hangfelvétel kapcsán a szerepét ezt követően a balliberális médiában tisztázottnak tekintették. Gajda egyébként a Hvg-nek adott videóinterjúban úgy reflektált: „Valaki kinyitotta Andersen mesekönyvét, és azóta velem kapcsolatban rágalmakat terjeszt. Én ezt a mesekönyvet szeretném becsukni.”



A hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után egy magánszemély feljelentést tett az ügyben költségvetési csalás gyanúja miatt, ugyanezt tette a Transparency International is. Lapunk megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, ahol kérdéseinket illetékességből a BRFK-ra továbbították. Lapzártánkig nem kaptunk választ.